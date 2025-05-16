В субботу, 18 мая, состоится матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Вильярреал».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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