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Барселона
18.05.2025 20:00 - : -
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Испания
16 мая 2025, 18:25 |
65
0

Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 мая в 20:00 поединок 37-го тура испанской Ла Лиги

16 мая 2025, 18:25 |
65
0
Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Вильярреал

В субботу, 18 мая, состоится матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Вильярреал».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Вильярреал
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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