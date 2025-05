«Должен быть реалистом». Звезда Реала заговорил о завершении карьеры

Испанский защитник Даниэль Карвахаль, на клубном уровне выступающий за мадридский «Реал» заговорил о завершении профессиональной карьеры. Футболист признался, что должен быть реалистом.

«Это было долгое путешествие. Моя спортивная карьера уже близится к концу. Я должен быть реалистом», – лаконично сказал Карвахаль.

В октябрьском матче против «Вильярреала» (2:0) 33-летний испанец получил травму крестообразной связки колена. С того момента он находится вне игры.

Ранее сообщалось, что Реал объявил о подписании Дина Хейсена за 50 млн евро

🤍 Dani Carvajal: “It's been a long journey. My sports career is already nearing the end. I hope not, but I have to be realistic”. pic.twitter.com/2GO5L7sKYW