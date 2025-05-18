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  4. «Должен быть реалистом». Звезда Реала заговорил о завершении карьеры
Испания
18 мая 2025, 11:19 |
992
1

«Должен быть реалистом». Звезда Реала заговорил о завершении карьеры

Даниэль Карвахаль продолжает восстанавливаться после травмы

18 мая 2025, 11:19 |
992
1
«Должен быть реалистом». Звезда Реала заговорил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Карвахаль

Испанский защитник Даниэль Карвахаль, на клубном уровне выступающий за мадридский «Реал» заговорил о завершении профессиональной карьеры. Футболист признался, что должен быть реалистом.

«Это было долгое путешествие. Моя спортивная карьера уже близится к концу. Я должен быть реалистом», – лаконично сказал Карвахаль.

В октябрьском матче против «Вильярреала» (2:0) 33-летний испанец получил травму крестообразной связки колена. С того момента он находится вне игры.

Ранее сообщалось, что Реал объявил о подписании Дина Хейсена за 50 млн евро

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Дани Карвахаль Реал Мадрид травма чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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pol-55
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