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Италия
17 мая 2025, 09:44 | Обновлено 17 мая 2025, 10:36
350
0

ВИДЕО. Без хвастовства. Форвард Интера удивил фанатов своей простотой

Маркуса Тюрама заметили в центре Милана на велосипеде

17 мая 2025, 09:44 | Обновлено 17 мая 2025, 10:36
350
0
ВИДЕО. Без хвастовства. Форвард Интера удивил фанатов своей простотой
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Центральный форвард миланского «Интера», Маркус Тюрам, удивил футбольных фанатов отсутствием звездной болезни и собственной простотой.

Нападающий был замечен в центре Милана на велосипеде после похода в супермаркет.

Маркус спокойно разложил купленные товары в корзину, а позже не отказал болельщикам в фотографии.

В этом сезоне Тюрам отыграл 46 матчей, оформив 18 голов и девять результативных передач.

ВИДЕО. Без хвастовства. Форвард Интера удивил фанатов своей простотой

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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