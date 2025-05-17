ВИДЕО. Без хвастовства. Форвард Интера удивил фанатов своей простотой
Маркуса Тюрама заметили в центре Милана на велосипеде
Центральный форвард миланского «Интера», Маркус Тюрам, удивил футбольных фанатов отсутствием звездной болезни и собственной простотой.
Нападающий был замечен в центре Милана на велосипеде после похода в супермаркет.
Маркус спокойно разложил купленные товары в корзину, а позже не отказал болельщикам в фотографии.
В этом сезоне Тюрам отыграл 46 матчей, оформив 18 голов и девять результативных передач.
ВИДЕО. Без хвастовства. Форвард Интера удивил фанатов своей простотой
🇫🇷 Marcus Thuram cycling in the centre of Milan, leisurely shopping. 🚲 pic.twitter.com/p71Hz8zftC— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 14, 2025
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