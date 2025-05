Центральный форвард миланского «Интера», Маркус Тюрам, удивил футбольных фанатов отсутствием звездной болезни и собственной простотой.

Нападающий был замечен в центре Милана на велосипеде после похода в супермаркет.

Маркус спокойно разложил купленные товары в корзину, а позже не отказал болельщикам в фотографии.

В этом сезоне Тюрам отыграл 46 матчей, оформив 18 голов и девять результативных передач.

ВИДЕО. Без хвастовства. Форвард Интера удивил фанатов своей простотой

🇫🇷 Marcus Thuram cycling in the centre of Milan, leisurely shopping. 🚲 pic.twitter.com/p71Hz8zftC