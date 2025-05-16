Задача для Довбика и партнеров. Раньери озвучил цель на финал сезона

Рома в прошлом туре проиграла Аталанте и потеряла возможность за два тура до конца сезона чемпионата Италии подняться в топ-4.

Наставник Клаудио Раньери надеется, что у команды еще остаются шансы на Лигу чемпионов.

«Мы проиграли в прошлом туре Аталанте и упустили шанс подняться в топ-4. Однако нужно вспомнить, что Аталанта строится уже 9 лет. Мы только недавно начали проект, закладываем фундамент».

«В последних двух турах нужно сделать минимальное количество ошибок и попытаться выполнить задачу. Конечно, мы хотим в Лигу чемпионов», – сказад Раньери.

Римляне идут шестыми, отставая от Ювентуса и Лацио лишь на один пункт.