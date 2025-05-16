Задача для Довбика и партнеров. Раньери озвучил цель на финал сезона
Команда надеется выйти в Лигу чемпионов
Рома в прошлом туре проиграла Аталанте и потеряла возможность за два тура до конца сезона чемпионата Италии подняться в топ-4.
Наставник Клаудио Раньери надеется, что у команды еще остаются шансы на Лигу чемпионов.
«Мы проиграли в прошлом туре Аталанте и упустили шанс подняться в топ-4. Однако нужно вспомнить, что Аталанта строится уже 9 лет. Мы только недавно начали проект, закладываем фундамент».
«В последних двух турах нужно сделать минимальное количество ошибок и попытаться выполнить задачу. Конечно, мы хотим в Лигу чемпионов», – сказад Раньери.
Римляне идут шестыми, отставая от Ювентуса и Лацио лишь на один пункт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер считает, что бой будет за украинцем
Коко в сложном поединке вырвала победу в трех сетах и поборется за трофей тысячника