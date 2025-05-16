Второй среди самых худших. Аморим провалил свой дебютный сезон в АПЛ

После первых 25 матчей в АПЛ главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим имеет второй самый низкий показатель набранных очков среди команд Большой шестерки в истории.

Это при том, что Манчестер Сити дважды вылетал из АПЛ, в 1996 и 2001 годах.

22 – Джо Ройл, 2000/01, Манчестер Сити

24 – Рубен Аморим, 2024/25, Манчестер Юнайтед

24 – Алан Болл, 1995/96, Манчестер Сити

26 – Гленн Годдл, 1993/94, Челси

27 - Брайан Гортон, 1993/94, Манчестер Сити

29 - Даг Ливермор, 1992/93, Тоттенхэм Хотспур

30 - Освальдо Ардилес, 1993/94, Тоттенхэм Хотспур

31 – Марк Гьюз, 2008/09, Манчестер Сити

31 - Кристиан Гросс, 1997/98-1998/99, Тоттенхэм Хотспур

33 – Грэм Сунес, 1992/93, Ливерпуль

Как видно из таблицы, ни один тренер «Большой шестерки», кроме Рубена Аморима, не попадал в топ-10 самых плохих показателей, начиная с 2009 года.