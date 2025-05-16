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  4. Второй среди самых худших. Аморим провалил свой дебютный сезон в АПЛ
Англия
16 мая 2025, 12:11 |
211
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Второй среди самых худших. Аморим провалил свой дебютный сезон в АПЛ

Под руководством португальца Манчестер Юнайтед набрал всего 24 очка

16 мая 2025, 12:11 |
211
0
Второй среди самых худших. Аморим провалил свой дебютный сезон в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

После первых 25 матчей в АПЛ главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим имеет второй самый низкий показатель набранных очков среди команд Большой шестерки в истории.

Это при том, что Манчестер Сити дважды вылетал из АПЛ, в 1996 и 2001 годах.

  • 22 – Джо Ройл, 2000/01, Манчестер Сити
  • 24 – Рубен Аморим, 2024/25, Манчестер Юнайтед
  • 24 – Алан Болл, 1995/96, Манчестер Сити
  • 26 – Гленн Годдл, 1993/94, Челси
  • 27 - Брайан Гортон, 1993/94, Манчестер Сити
  • 29 - Даг Ливермор, 1992/93, Тоттенхэм Хотспур
  • 30 - Освальдо Ардилес, 1993/94, Тоттенхэм Хотспур
  • 31 – Марк Гьюз, 2008/09, Манчестер Сити
  • 31 - Кристиан Гросс, 1997/98-1998/99, Тоттенхэм Хотспур
  • 33 – Грэм Сунес, 1992/93, Ливерпуль

Как видно из таблицы, ни один тренер «Большой шестерки», кроме Рубена Аморима, не попадал в топ-10 самых плохих показателей, начиная с 2009 года.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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