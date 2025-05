Второй среди самых худших. Аморим провалил свой дебютный сезон в АПЛ

После первых 25 матчей в АПЛ главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим имеет второй самый низкий показатель набранных очков среди команд Большой шестерки в истории.

Это при том, что Манчестер Сити дважды вылетал из АПЛ, в 1996 и 2001 годах.

Как видно из таблицы, ни один тренер «Большой шестерки», кроме Рубена Аморима, не попадал в топ-10 самых плохих показателей, начиная с 2009 года.

After 25 Premier League games, Ruben Amorim has the joint-second worst points tally of any 'Big Six' manager in history.



And Manchester City were relegated in 1996 and 2001 🫣 pic.twitter.com/QThfgLS1LM