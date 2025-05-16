Второй среди самых худших. Аморим провалил свой дебютный сезон в АПЛ
Под руководством португальца Манчестер Юнайтед набрал всего 24 очка
После первых 25 матчей в АПЛ главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим имеет второй самый низкий показатель набранных очков среди команд Большой шестерки в истории.
Это при том, что Манчестер Сити дважды вылетал из АПЛ, в 1996 и 2001 годах.
- 22 – Джо Ройл, 2000/01, Манчестер Сити
- 24 – Рубен Аморим, 2024/25, Манчестер Юнайтед
- 24 – Алан Болл, 1995/96, Манчестер Сити
- 26 – Гленн Годдл, 1993/94, Челси
- 27 - Брайан Гортон, 1993/94, Манчестер Сити
- 29 - Даг Ливермор, 1992/93, Тоттенхэм Хотспур
- 30 - Освальдо Ардилес, 1993/94, Тоттенхэм Хотспур
- 31 – Марк Гьюз, 2008/09, Манчестер Сити
- 31 - Кристиан Гросс, 1997/98-1998/99, Тоттенхэм Хотспур
- 33 – Грэм Сунес, 1992/93, Ливерпуль
Как видно из таблицы, ни один тренер «Большой шестерки», кроме Рубена Аморима, не попадал в топ-10 самых плохих показателей, начиная с 2009 года.
After 25 Premier League games, Ruben Amorim has the joint-second worst points tally of any 'Big Six' manager in history.— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) May 16, 2025
And Manchester City were relegated in 1996 and 2001 🫣 pic.twitter.com/QThfgLS1LM
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