Аморим признал, что путевка в Лигу чемпионов очень нужна клубу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что для команды самое главное победить в Лиге Европы.

В финале МЮ встретится с «Тоттенхэмом».

Оба клуба провалили нынешний сезон, ведь во внутреннем чемпионате команды находятся в нижней части.

"То, как мы провели сезон, то даже победа в Лиге Европы не будет достаточной, чтобы реабилитироваться. Но это все равно будет хороший результат показать, что мы можем вернуться на вершину", - прокомментировал Аморим.

Также Аморим добавил, что попасть в Лигу чемпионов сейчас приоритет для команды.

Финальная игра состоится 21 мая в Бильбао.