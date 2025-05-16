Аморим признал, что путевка в Лигу чемпионов очень нужна клубу
В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что для команды самое главное победить в Лиге Европы.
В финале МЮ встретится с «Тоттенхэмом».
Оба клуба провалили нынешний сезон, ведь во внутреннем чемпионате команды находятся в нижней части.
"То, как мы провели сезон, то даже победа в Лиге Европы не будет достаточной, чтобы реабилитироваться. Но это все равно будет хороший результат показать, что мы можем вернуться на вершину", - прокомментировал Аморим.
Также Аморим добавил, что попасть в Лигу чемпионов сейчас приоритет для команды.
Финальная игра состоится 21 мая в Бильбао.
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