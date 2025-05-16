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Лига Европы
16 мая 2025, 04:00 | Обновлено 16 мая 2025, 04:36
55
0

Аморим признал, что путевка в Лигу чемпионов очень нужна клубу

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом»

16 мая 2025, 04:00 | Обновлено 16 мая 2025, 04:36
55
0
Аморим признал, что путевка в Лигу чемпионов очень нужна клубу
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что для команды самое главное победить в Лиге Европы.

В финале МЮ встретится с «Тоттенхэмом».

Оба клуба провалили нынешний сезон, ведь во внутреннем чемпионате команды находятся в нижней части.

"То, как мы провели сезон, то даже победа в Лиге Европы не будет достаточной, чтобы реабилитироваться. Но это все равно будет хороший результат показать, что мы можем вернуться на вершину", - прокомментировал Аморим.

Также Аморим добавил, что попасть в Лигу чемпионов сейчас приоритет для команды.

Финальная игра состоится 21 мая в Бильбао.

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Рубен Аморим Лига чемпионов
Александр Сильченко Источник: TNT Sports
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