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  4. Манчестер Юнайтед определился с тренером, который заменит Рубена Аморима
Англия
13 мая 2025, 23:41 |
661
0

Манчестер Юнайтед определился с тренером, который заменит Рубена Аморима

«Красные дьяволы» рассматривают кандидатуру Массимилиано Аллегри

13 мая 2025, 23:41 |
661
0
Манчестер Юнайтед определился с тренером, который заменит Рубена Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

«Манчестер Юнайтед» готов уволить главного тренера Рубена Аморима из-за неудовлетворительных результатов на футбольном поле.

Португальский тренер выиграл всего 39,5% матчей с момента своего прихода из «Спортинга» в ноябре, что является одним из худших показателей в истории клуба. Если учитывать только игры Премьер-лиги, этот процент составляет всего 24%.

Руководство «красных дьяволов» определилось с наставником, который может заменить Аморимо – английский клуб нацелился на известного итальянского специалиста Массимилиано Аллегри. Последним местом работы наставника был «Ювентус», который он возглавлял с 2021 по 2024 год.

«Манчестер Юнайтед» считает, что Аллегри обладает опытом и репутацией, необходимыми для того, чтобы справиться с давлением в именитом английском клубе. Судьба Аморима зависит от результата финала Лиги Европы.

21 мая в Испании на стадионе «Сан-Мамес» сойдутся два английских коллектива – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Поражение в этом поединке с высокой вероятностью поставить крест на перспективах португальца в нынешней команде.

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Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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