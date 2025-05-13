Манчестер Юнайтед определился с тренером, который заменит Рубена Аморима
«Красные дьяволы» рассматривают кандидатуру Массимилиано Аллегри
«Манчестер Юнайтед» готов уволить главного тренера Рубена Аморима из-за неудовлетворительных результатов на футбольном поле.
Португальский тренер выиграл всего 39,5% матчей с момента своего прихода из «Спортинга» в ноябре, что является одним из худших показателей в истории клуба. Если учитывать только игры Премьер-лиги, этот процент составляет всего 24%.
Руководство «красных дьяволов» определилось с наставником, который может заменить Аморимо – английский клуб нацелился на известного итальянского специалиста Массимилиано Аллегри. Последним местом работы наставника был «Ювентус», который он возглавлял с 2021 по 2024 год.
«Манчестер Юнайтед» считает, что Аллегри обладает опытом и репутацией, необходимыми для того, чтобы справиться с давлением в именитом английском клубе. Судьба Аморима зависит от результата финала Лиги Европы.
21 мая в Испании на стадионе «Сан-Мамес» сойдутся два английских коллектива – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Поражение в этом поединке с высокой вероятностью поставить крест на перспективах португальца в нынешней команде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горнякам недостаточно 35 миллионов евро, которые дает «Наполи»
Жасмин Паолини переиграла Диану в матче 1/4 финала турнира WTA 1000 в Риме