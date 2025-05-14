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Нидерланды
14 мая 2025, 23:03 | Обновлено 14 мая 2025, 23:04
589
0

ПСВ установил новый рекорд чемпионата Нидерландов

Сразу шесть игроков клуба забили в сезоне 10 или более голов

14 мая 2025, 23:03 | Обновлено 14 мая 2025, 23:04
589
0
ПСВ установил новый рекорд чемпионата Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

В матче 33-го тура Эредивизи ПСВ дома обыграл Хераклес со счетом 4:1.

ПСВ Эйндговен стал первой командой в истории Эредивизи, в которой сразу шесть игроков забили 10+ голов в одном чемпионате.

  • 13 – Люк де Йонг
  • 11 - Исмаэль Сайбари
  • 11 - Ноа Ланг
  • 11 - Рикардо Пепи
  • 11 - Малик Тиллман
  • 10 - Гус Тиль

ПСВ во втором сезоне подряд забил 100 голов.

  • 111 - 2023/24
  • 100 – 2024/25

Это первое подобное достижение ПСВ. Раньше только Аякс имел три сезона подряд, в которых забил 100+ голов (1981-82, 1982/83, 1983/84).

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ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу статистика Хераклес
Олег Вахоцкий Источник: Opta
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