ПСВ установил новый рекорд чемпионата Нидерландов

В матче 33-го тура Эредивизи ПСВ дома обыграл Хераклес со счетом 4:1.

ПСВ Эйндговен стал первой командой в истории Эредивизи, в которой сразу шесть игроков забили 10+ голов в одном чемпионате.

13 – Люк де Йонг

11 - Исмаэль Сайбари

11 - Ноа Ланг

11 - Рикардо Пепи

11 - Малик Тиллман

10 - Гус Тиль

ПСВ во втором сезоне подряд забил 100 голов.

111 - 2023/24

100 – 2024/25

Это первое подобное достижение ПСВ. Раньше только Аякс имел три сезона подряд, в которых забил 100+ голов (1981-82, 1982/83, 1983/84).

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