ПСВ установил новый рекорд чемпионата Нидерландов
Сразу шесть игроков клуба забили в сезоне 10 или более голов
В матче 33-го тура Эредивизи ПСВ дома обыграл Хераклес со счетом 4:1.
ПСВ Эйндговен стал первой командой в истории Эредивизи, в которой сразу шесть игроков забили 10+ голов в одном чемпионате.
- 13 – Люк де Йонг
- 11 - Исмаэль Сайбари
- 11 - Ноа Ланг
- 11 - Рикардо Пепи
- 11 - Малик Тиллман
- 10 - Гус Тиль
ПСВ во втором сезоне подряд забил 100 голов.
- 111 - 2023/24
- 100 – 2024/25
Это первое подобное достижение ПСВ. Раньше только Аякс имел три сезона подряд, в которых забил 100+ голов (1981-82, 1982/83, 1983/84).
100 - PSV became the first team since Ajax in 1981-1984 (3 seasons) to score 100+ goals in consecutive Eredivisie seasons, it was a first in the history of @PSV . Glut. pic.twitter.com/9Up2C4Qthv— OptaJohan (@OptaJohan) May 14, 2025
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