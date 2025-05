ПСВ установил новый рекорд чемпионата Нидерландов

В матче 33-го тура Эредивизи ПСВ дома обыграл Хераклес со счетом 4:1.

ПСВ Эйндговен стал первой командой в истории Эредивизи, в которой сразу шесть игроков забили 10+ голов в одном чемпионате.

ПСВ во втором сезоне подряд забил 100 голов.

Это первое подобное достижение ПСВ. Раньше только Аякс имел три сезона подряд, в которых забил 100+ голов (1981-82, 1982/83, 1983/84).

