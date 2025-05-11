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  4. Ветеран ПСВ совершил 17 результативных действий в чемпионате Нидерландов
Нидерланды
11 мая 2025, 20:58 |
259
0

Ветеран ПСВ совершил 17 результативных действий в чемпионате Нидерландов

Гол и результативная передача Ивана Перишича помогли ПСВ победить Фейеноорд

11 мая 2025, 20:58 |
259
0
Ветеран ПСВ совершил 17 результативных действий в чемпионате Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде переиграл Фейеноорд со счетом 3:2.

В составе ПСВ голом и результативной передачей отметился Иван Перишич.

36-летний хорватский футболист имеет в своем активе уже 8 забитых мячей и 9 ассистов в чемпионате Нидерландов 2024/25.

В последний раз Ивану Перишичу удавалось совершить 17+ результативных действий в рамках чемпионата еще в сезоне 2017/18, когда хорват играл в составе Интера. Тогда Перишич совершил 20 результативных действий в чемпионате Италии (11+9).

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чемпионат Нидерландов по футболу ПСВ Фейеноорд Иван Перишич статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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