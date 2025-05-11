Ветеран ПСВ совершил 17 результативных действий в чемпионате Нидерландов
Гол и результативная передача Ивана Перишича помогли ПСВ победить Фейеноорд
В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде переиграл Фейеноорд со счетом 3:2.
В составе ПСВ голом и результативной передачей отметился Иван Перишич.
36-летний хорватский футболист имеет в своем активе уже 8 забитых мячей и 9 ассистов в чемпионате Нидерландов 2024/25.
В последний раз Ивану Перишичу удавалось совершить 17+ результативных действий в рамках чемпионата еще в сезоне 2017/18, когда хорват играл в составе Интера. Тогда Перишич совершил 20 результативных действий в чемпионате Италии (11+9).
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