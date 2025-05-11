ПСВ на выезде совершил суперкамбэк против Фейеноорда

11 мая в матче 32-го тура Эредивизи встречались «Фейенорд» и ПСВ.

После первого тайма Роттердам провожал свою команду стоя на ногах, ведь футболисты «Фейеноорда» побеждали со счетом 2:0.

На 5-й минуте открыл счет Игорь Пайшан, а на 10-й удвоил преимущество Гивайро Рид.

Во втором тайме спасать ПСВ взялся ветеран Иван Перишич. Он сократил отставание на 50-й минуте матча.

На 73-й Ноа Ланг сравнял счет, а на 90+9-й он оформил дубль.

«Зволле» сыграл вничью с «Хоу Эхед Иглс» – 1:1.

«Твенте» уверенно одолел «Утрехт» – 2:0.

Эредивизи. 32-й тур. 11 мая

Фейенорд – ПСВ – 2:3

Голы: Пайшан, 5, Рид, 10 - Перишич, 50, Ланг, 73, 90+9

Твенте – Утрехт – 2:0

Голы: Влап, 21, Ротс, 57

Зволле – Гоу Эхед Иглс – 1:1

Голы: Намли, 64 - Линтхорст, 49

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