ПСВ на выезде совершил суперкамбэк против Фейеноорда
В Нидерландах состоялись матчи 32-го тура
11 мая в матче 32-го тура Эредивизи встречались «Фейенорд» и ПСВ.
После первого тайма Роттердам провожал свою команду стоя на ногах, ведь футболисты «Фейеноорда» побеждали со счетом 2:0.
На 5-й минуте открыл счет Игорь Пайшан, а на 10-й удвоил преимущество Гивайро Рид.
Во втором тайме спасать ПСВ взялся ветеран Иван Перишич. Он сократил отставание на 50-й минуте матча.
На 73-й Ноа Ланг сравнял счет, а на 90+9-й он оформил дубль.
«Зволле» сыграл вничью с «Хоу Эхед Иглс» – 1:1.
«Твенте» уверенно одолел «Утрехт» – 2:0.
Эредивизи. 32-й тур. 11 мая
Фейенорд – ПСВ – 2:3
Голы: Пайшан, 5, Рид, 10 - Перишич, 50, Ланг, 73, 90+9
Твенте – Утрехт – 2:0
Голы: Влап, 21, Ротс, 57
Зволле – Гоу Эхед Иглс – 1:1
Голы: Намли, 64 - Линтхорст, 49
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аякс
|31
|23
|5
|3
|63 - 27
|74
|2
|ПСВ Эйндховен
|32
|23
|4
|5
|96 - 37
|73
|3
|Фейеноорд
|32
|19
|8
|5
|74 - 36
|65
|4
|Утрехт
|32
|18
|8
|6
|61 - 44
|62
|5
|Твенте
|32
|15
|9
|8
|60 - 44
|54
|6
|АЗ Алкмаар
|31
|14
|8
|9
|51 - 34
|50
|7
|Гоу Эхед Иглс
|32
|13
|9
|10
|53 - 50
|48
|8
|Херенвен
|32
|11
|7
|14
|40 - 56
|40
|9
|Фортуна Ситтард
|32
|11
|6
|15
|36 - 53
|39
|10
|Гронинген
|31
|10
|8
|13
|38 - 46
|38
|11
|Спарта Роттердам
|32
|9
|11
|12
|37 - 39
|38
|12
|Хераклес
|32
|9
|11
|12
|40 - 57
|38
|13
|Зволле
|32
|8
|11
|13
|39 - 50
|35
|14
|НЕК Неймеген
|31
|9
|7
|15
|43 - 45
|34
|15
|НАК Бреда
|32
|8
|8
|16
|33 - 54
|32
|16
|Виллем-II
|32
|6
|7
|19
|32 - 53
|25
|17
|РКК Валвейк
|32
|5
|7
|20
|39 - 69
|22
|18
|Алмере Сити
|32
|4
|8
|20
|21 - 62
|20
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