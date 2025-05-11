Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСВ на выезде совершил суперкамбэк против Фейеноорда
Чемпионат Нидерландов
Зволле
11.05.2025 13:15 – FT 1 : 1
Гоу Эхед Иглс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
11 мая 2025, 18:17 | Обновлено 11 мая 2025, 18:24
179
0

ПСВ на выезде совершил суперкамбэк против Фейеноорда

В Нидерландах состоялись матчи 32-го тура

11 мая 2025, 18:17 | Обновлено 11 мая 2025, 18:24
179
0
ПСВ на выезде совершил суперкамбэк против Фейеноорда
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая в матче 32-го тура Эредивизи встречались «Фейенорд» и ПСВ.

После первого тайма Роттердам провожал свою команду стоя на ногах, ведь футболисты «Фейеноорда» побеждали со счетом 2:0.

На 5-й минуте открыл счет Игорь Пайшан, а на 10-й удвоил преимущество Гивайро Рид.

Во втором тайме спасать ПСВ взялся ветеран Иван Перишич. Он сократил отставание на 50-й минуте матча.

На 73-й Ноа Ланг сравнял счет, а на 90+9-й он оформил дубль.

«Зволле» сыграл вничью с «Хоу Эхед Иглс» – 1:1.

«Твенте» уверенно одолел «Утрехт» – 2:0.

Эредивизи. 32-й тур. 11 мая

Фейенорд – ПСВ – 2:3

Голы: Пайшан, 5, Рид, 10 - Перишич, 50, Ланг, 73, 90+9

Твенте – Утрехт – 2:0

Голы: Влап, 21, Ротс, 57

Зволле – Гоу Эхед Иглс – 1:1

Голы: Намли, 64 - Линтхорст, 49

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аякс 31 23 5 3 63 - 27 74
2 ПСВ Эйндховен 32 23 4 5 96 - 37 73
3 Фейеноорд 32 19 8 5 74 - 36 65
4 Утрехт 32 18 8 6 61 - 44 62
5 Твенте 32 15 9 8 60 - 44 54
6 АЗ Алкмаар 31 14 8 9 51 - 34 50
7 Гоу Эхед Иглс 32 13 9 10 53 - 50 48
8 Херенвен 32 11 7 14 40 - 56 40
9 Фортуна Ситтард 32 11 6 15 36 - 53 39
10 Гронинген 31 10 8 13 38 - 46 38
11 Спарта Роттердам 32 9 11 12 37 - 39 38
12 Хераклес 32 9 11 12 40 - 57 38
13 Зволле 32 8 11 13 39 - 50 35
14 НЕК Неймеген 31 9 7 15 43 - 45 34
15 НАК Бреда 32 8 8 16 33 - 54 32
16 Виллем-II 32 6 7 19 32 - 53 25
17 РКК Валвейк 32 5 7 20 39 - 69 22
18 Алмере Сити 32 4 8 20 21 - 62 20
Полная таблица

По теме:
Фейеноорд – ПСВ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов
Играл в очках и выигрывал титулы. Умер бывший игрок Фейеноорда
Ветеран Перишич повторил интересное достижение в Эредивизи
чемпионат Нидерландов по футболу ПСВ Фейеноорд Зволле Гоу Эхед Иглс Твенте Утрехт
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шедевр! Легионер Александрии открыл счет в игре с Карпатами в УПЛ
Футбол | 11 мая 2025, 18:26 0
ВИДЕО. Шедевр! Легионер Александрии открыл счет в игре с Карпатами в УПЛ
ВИДЕО. Шедевр! Легионер Александрии открыл счет в игре с Карпатами в УПЛ

«Александрия» открыла счет в игре против «Карпат»

Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Бокс | 10 мая 2025, 23:48 0
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии

Максим Продан одержал очередную победу на профи-ринге

Будет ли реванш? Определена соперница Костюк в 4-м раунде турнира в Риме
Теннис | 11.05.2025, 14:21
Будет ли реванш? Определена соперница Костюк в 4-м раунде турнира в Риме
Будет ли реванш? Определена соперница Костюк в 4-м раунде турнира в Риме
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Футбол | 10.05.2025, 19:36
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Бокс | 11.05.2025, 09:17
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
11.05.2025, 08:53 3
Бокс
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
10.05.2025, 12:38 1
Футбол
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
09.05.2025, 17:04 2
Футбол
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
11.05.2025, 08:33 34
Футбол
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
11.05.2025, 01:39
Футбол
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
09.05.2025, 21:23 4
Другие виды
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
09.05.2025, 16:39 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем