Украинец Кухаревич забил гол за Хиберниан в чемпионате Шотландии
Украинец на 10-й минуте отправил мяч в ворота команды Сент-Миррен
Украинский нападающий Николай Кухаревич отличился голом за Хиберниан в гостевом матче 37-го тура чемпионата Шотландии против Сент-Миррена.
На 3-й минуте первый мяч в ворота хозяев также забил игрок «Хиберниана» Мартин Бойл с передачи Джуниора Хойлетта.
На 10-й минуте Кухаревич удвоил преимущество своей команды, реализовав передачу того же Джуниора Хойлетта.
Хиберниан имеет солидное преимущество (2:0) уже в дебюте игры, матч продолжается.
В текущем сезоне Кухаревич провел 25 матчей чемпионата Шотландии и забил 6 мячей, а также сыграл 3 кубковых поединка (1 гол).
A break from Boyle and Hoilett gets the ball to Mykola Kuharevich in the box, the big Ukrainian finds the net!— Hibernian Football Club (@HibernianFC) May 14, 2025
Get in there! ⚽️⚽️
🐼 0-2 🥬 | 10' | #WHPREM https://t.co/9Wx3yGIIBy
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