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Чемпионат Шотландии
Сент-Миррен
14.05.2025 21:45 – 60 1 : 2
Хиберниан
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14 мая 2025, 22:12 | Обновлено 14 мая 2025, 22:20
336
1

Украинец Кухаревич забил гол за Хиберниан в чемпионате Шотландии

Украинец на 10-й минуте отправил мяч в ворота команды Сент-Миррен

14 мая 2025, 22:12 | Обновлено 14 мая 2025, 22:20
336
1
Украинец Кухаревич забил гол за Хиберниан в чемпионате Шотландии
ФК Хиберниан. Николай Кухаревич

Украинский нападающий Николай Кухаревич отличился голом за Хиберниан в гостевом матче 37-го тура чемпионата Шотландии против Сент-Миррена.

На 3-й минуте первый мяч в ворота хозяев также забил игрок «Хиберниана» Мартин Бойл с передачи Джуниора Хойлетта.

На 10-й минуте Кухаревич удвоил преимущество своей команды, реализовав передачу того же Джуниора Хойлетта.

Хиберниан имеет солидное преимущество (2:0) уже в дебюте игры, матч продолжается.

В текущем сезоне Кухаревич провел 25 матчей чемпионата Шотландии и забил 6 мячей, а также сыграл 3 кубковых поединка (1 гол).

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Николай Кухаревич Хиберниан (Шотландия) видео голов и обзор чемпионат Шотландии по футболу Сент-Миррен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Artem_Ponomar
Кухаревичу якось би змінити обстановку, талановитий але якось не може до кінця розкритися
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