Украинец Кухаревич забил гол за Хиберниан в чемпионате Шотландии

Украинский нападающий Николай Кухаревич отличился голом за Хиберниан в гостевом матче 37-го тура чемпионата Шотландии против Сент-Миррена.

На 3-й минуте первый мяч в ворота хозяев также забил игрок «Хиберниана» Мартин Бойл с передачи Джуниора Хойлетта.

На 10-й минуте Кухаревич удвоил преимущество своей команды, реализовав передачу того же Джуниора Хойлетта.

Хиберниан имеет солидное преимущество (2:0) уже в дебюте игры, матч продолжается.

В текущем сезоне Кухаревич провел 25 матчей чемпионата Шотландии и забил 6 мячей, а также сыграл 3 кубковых поединка (1 гол).

A break from Boyle and Hoilett gets the ball to Mykola Kuharevich in the box, the big Ukrainian finds the net!



Get in there! ⚽️⚽️



🐼 0-2 🥬 | 10' | #WHPREM https://t.co/9Wx3yGIIBy