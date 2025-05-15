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Чемпионат Шотландии
Сент-Миррен
14.05.2025 21:45 – FT 2 : 2
Хиберниан
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Шотландия
15 мая 2025, 14:59 | Обновлено 15 мая 2025, 15:56
403
0

ВИДЕО. Удар с разворота. Как Кухаревич забил 7-й гол в сезоне в Шотландии

«Хиберниан» не удержал преимущество в два мяча в игре с «Сент-Мирреном»

15 мая 2025, 14:59 | Обновлено 15 мая 2025, 15:56
403
0
ВИДЕО. Удар с разворота. Как Кухаревич забил 7-й гол в сезоне в Шотландии
ФК Хиберниан. Николай Кухаревич

Украинский форвард Николай Кухаревич забил гол за «Хиберниан» в выездном поединке 37-го тура чемпионата Шотландии против «Сент-Миррена».

Уже на 3-й минуте встречи счет открыл Мартин Бойл, воспользовавшись передачей Джуниора Хойлетта. Спустя семь минут преимущество «Хиберниана» удвоил Николай Кухаревич ударом с разворота после еще одного ассиста от Хойлетта.

Команда из Эдинбурга быстро обеспечила себе комфортное преимущество (2:0), однако сохранить победу не сумела – хозяева отыгрались, и матч завершился вничью (2:2).

В текущем сезоне Николай Кухаревич провел 25 матчей в чемпионате Шотландии и забил 6 мячей. Также он сыграл 3 поединка в кубковых турнирах, где отметился одним голом.

Чемпионат Шотландии. 37-й тур. 14 мая

Сент-Миррен – Хиберниан – 2:2

Голы: Тейлор, 45+5, Макменамин, 64 – Бойл, 3, Кухаревич, 10

Видео голов и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Конор МакМенамин (Сент-Миррен).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Richard Taylor (Сент-Миррен).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Микола Кухаревич (Хиберниан).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Бойл (Хиберниан).
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Хиберниан (Шотландия) Сент-Миррен чемпионат Шотландии по футболу видео голов и обзор Николай Кухаревич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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