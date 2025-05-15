ВИДЕО. Удар с разворота. Как Кухаревич забил 7-й гол в сезоне в Шотландии
«Хиберниан» не удержал преимущество в два мяча в игре с «Сент-Мирреном»
Украинский форвард Николай Кухаревич забил гол за «Хиберниан» в выездном поединке 37-го тура чемпионата Шотландии против «Сент-Миррена».
Уже на 3-й минуте встречи счет открыл Мартин Бойл, воспользовавшись передачей Джуниора Хойлетта. Спустя семь минут преимущество «Хиберниана» удвоил Николай Кухаревич ударом с разворота после еще одного ассиста от Хойлетта.
Команда из Эдинбурга быстро обеспечила себе комфортное преимущество (2:0), однако сохранить победу не сумела – хозяева отыгрались, и матч завершился вничью (2:2).
В текущем сезоне Николай Кухаревич провел 25 матчей в чемпионате Шотландии и забил 6 мячей. Также он сыграл 3 поединка в кубковых турнирах, где отметился одним голом.
Чемпионат Шотландии. 37-й тур. 14 мая
Сент-Миррен – Хиберниан – 2:2
Голы: Тейлор, 45+5, Макменамин, 64 – Бойл, 3, Кухаревич, 10
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Динамо» проиграло «Шахтеру» битву за Кубок Украины
Украинец готов перейти в «Челси»