ВИДЕО. Удар с разворота. Как Кухаревич забил 7-й гол в сезоне в Шотландии

Украинский форвард Николай Кухаревич забил гол за «Хиберниан» в выездном поединке 37-го тура чемпионата Шотландии против «Сент-Миррена».

Уже на 3-й минуте встречи счет открыл Мартин Бойл, воспользовавшись передачей Джуниора Хойлетта. Спустя семь минут преимущество «Хиберниана» удвоил Николай Кухаревич ударом с разворота после еще одного ассиста от Хойлетта.

Команда из Эдинбурга быстро обеспечила себе комфортное преимущество (2:0), однако сохранить победу не сумела – хозяева отыгрались, и матч завершился вничью (2:2).

В текущем сезоне Николай Кухаревич провел 25 матчей в чемпионате Шотландии и забил 6 мячей. Также он сыграл 3 поединка в кубковых турнирах, где отметился одним голом.

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Чемпионат Шотландии. 37-й тур. 14 мая

Сент-Миррен – Хиберниан – 2:2

Голы: Тейлор, 45+5, Макменамин, 64 – Бойл, 3, Кухаревич, 10

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