Симоне Индзаги вписал свое имя в историю Серии А
С двумя разными командами Индзаги выиграл 100 матчей в чемпионате Италии
В матче 36-го тура итальянской Серии А Интер на выезде победил Торино со счётом 2:0.
Эта победа стала для тренера Интера Симоне Индзаги юбилейной во главе клуба в матчах Серии А.
Симоне Индзаги стал лишь вторым тренером в истории Серии А, одержавшим 100 побед в чемпионате с двумя разными командами.
- 108 – Лацио
- 100 – Интер
Первым тренером, достигавшим подобного результата, был Нильс Лидхольм:
- 135 - Рома
- 102 - Милан
100 & 108 - Simone #Inzaghi became only the second manager to win at least 100 games with two different teams in #SerieA (100 with Inter and 108 with Lazio), after Nils Liedholm (135 with Roma and 102 with AC Milan). Polyhedric.#TorinoInter pic.twitter.com/J8a79gNCPd— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 11, 2025
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