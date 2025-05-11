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Италия
11 мая 2025, 22:39 | Обновлено 11 мая 2025, 22:40
558
0

Симоне Индзаги вписал свое имя в историю Серии А

С двумя разными командами Индзаги выиграл 100 матчей в чемпионате Италии

11 мая 2025, 22:39 | Обновлено 11 мая 2025, 22:40
558
0
Симоне Индзаги вписал свое имя в историю Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

В матче 36-го тура итальянской Серии А Интер на выезде победил Торино со счётом 2:0.

Эта победа стала для тренера Интера Симоне Индзаги юбилейной во главе клуба в матчах Серии А.

Симоне Индзаги стал лишь вторым тренером в истории Серии А, одержавшим 100 побед в чемпионате с двумя разными командами.

  • 108 – Лацио
  • 100 – Интер

Первым тренером, достигавшим подобного результата, был Нильс Лидхольм:

  • 135 - Рома
  • 102 - Милан
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Симоне Индзаги Интер Милан Торино Серия A чемпионат Италии по футболу статистика
Олег Вахоцкий Источник: Opta
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