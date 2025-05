Симоне Индзаги вписал свое имя в историю Серии А

В матче 36-го тура итальянской Серии А Интер на выезде победил Торино со счётом 2:0.

Эта победа стала для тренера Интера Симоне Индзаги юбилейной во главе клуба в матчах Серии А.

Симоне Индзаги стал лишь вторым тренером в истории Серии А, одержавшим 100 побед в чемпионате с двумя разными командами.

Первым тренером, достигавшим подобного результата, был Нильс Лидхольм:

100 & 108 - Simone #Inzaghi became only the second manager to win at least 100 games with two different teams in #SerieA (100 with Inter and 108 with Lazio), after Nils Liedholm (135 with Roma and 102 with AC Milan). Polyhedric.#TorinoInter pic.twitter.com/J8a79gNCPd