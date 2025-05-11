Симоне Индзаги вписал свое имя в историю Серии А

В матче 36-го тура итальянской Серии А Интер на выезде победил Торино со счётом 2:0.

Эта победа стала для тренера Интера Симоне Индзаги юбилейной во главе клуба в матчах Серии А.

Симоне Индзаги стал лишь вторым тренером в истории Серии А, одержавшим 100 побед в чемпионате с двумя разными командами.

108 – Лацио

100 – Интер

Первым тренером, достигавшим подобного результата, был Нильс Лидхольм:

135 - Рома

102 - Милан