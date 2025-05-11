Ливерпуль – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор центрального матча 36-го тура Английской Премьер-лиги
11 мая в 18:30 проходит центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпуль играет против Арсенала на домашней арене Энфилд.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.
Канониры пропустили два гола за две минуты. Коди Гакпо и Луис Диас забили за Ливерпуль (2:0).
АПЛ. 36-й тур, 11 мая
Ливерпуль – Арсенал – 2:0 (первый тайм)
Голы: Коди Гакпо, 20, Луис Диас, 21
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