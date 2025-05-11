Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
11 мая 2025, 19:09 | Обновлено 11 мая 2025, 20:00
413
0

Ливерпуль – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор центрального матча 36-го тура Английской Премьер-лиги

11 мая 2025, 19:09 | Обновлено 11 мая 2025, 20:00
413
0
Ливерпуль – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая в 18:30 проходит центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль играет против Арсенала на домашней арене Энфилд.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

Канониры пропустили два гола за две минуты. Коди Гакпо и Луис Диас забили за Ливерпуль (2:0).

АПЛ. 36-й тур, 11 мая

Ливерпуль – Арсенал – 2:0 (первый тайм)

Голы: Коди Гакпо, 20, Луис Диас, 21

Фотогалерея

По теме:
Манчестер Юнайтед обновил свой очередной антирекорд в АПЛ
20 поражений в сезоне. Тоттенхэм отметился клубным антирекордом
ВИДЕО. После перерыва Мартинелли отыграл один гол для Арсенала
Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ливерпуль - Арсенал Луис Диас Коди Гакпо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Футбол | 11 мая 2025, 01:39 0
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета

Гамбург идет первым во Второй Бундеслиге и наконец-то добился повышения в классе

Очередной камбек. Барселона в голевой перестрелке победила Реал
Футбол | 11 мая 2025, 19:21 14
Очередной камбек. Барселона в голевой перестрелке победила Реал
Очередной камбек. Барселона в голевой перестрелке победила Реал

Каталонцы снова проигрывая 0:2, смогли закамбечить, и взяли 3 очка.

Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
Футбол | 10.05.2025, 20:20
Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
Лучший в истории. Мбаппе установил рекорд Реала
Футбол | 11.05.2025, 19:22
Лучший в истории. Мбаппе установил рекорд Реала
Лучший в истории. Мбаппе установил рекорд Реала
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Футбол | 10.05.2025, 23:50
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
11.05.2025, 09:17 2
Бокс
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
10.05.2025, 00:40
Футбол
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
09.05.2025, 17:04 2
Футбол
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
11.05.2025, 08:53 3
Бокс
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
10.05.2025, 06:23 4
Футбол
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45 1
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
10.05.2025, 08:29 20
Бокс
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
10.05.2025, 12:38 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем