Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 мая в 18:30 центральный матч 36-го тура АПЛ
11 мая в 18:30 состоится центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпуль сыграет против Арсенала на домашней арене Энфилд.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ливерпуль имеет 82 очка и досрочно стал чемпионом Англии в 20-й раз (столько же титулов имеет Ман Юнайтед).
Арсенал набрал 67 очков, занимает второе место и стремится отфиксировать свое место в зоне Лиги чемпионов.
Далее идут (ситуация на утро 11 мая): Манчестер Сити (65), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 63), Ноттингем Форест (61).
Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE трансляции
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сыграет бельгиец Тибо Куртуа
Элина в трех сетах одолела Хейли Баптист в матче третьего раунда тысячника в столице Италии