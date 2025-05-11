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Чемпионат Англии
Ливерпуль
11.05.2025 18:30 - : -
Арсенал
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Англия
11 мая 2025, 10:23 | Обновлено 11 мая 2025, 10:26
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Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая в 18:30 центральный матч 36-го тура АПЛ

11 мая 2025, 10:23 | Обновлено 11 мая 2025, 10:26
20
0
Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

11 мая в 18:30 состоится центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль сыграет против Арсенала на домашней арене Энфилд.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль имеет 82 очка и досрочно стал чемпионом Англии в 20-й раз (столько же титулов имеет Ман Юнайтед).

Арсенал набрал 67 очков, занимает второе место и стремится отфиксировать свое место в зоне Лиги чемпионов.

Далее идут (ситуация на утро 11 мая): Манчестер Сити (65), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 63), Ноттингем Форест (61).

Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE трансляции

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

Ливерпуль – Арсенал
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Трансляция матча В эфире

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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