АРТЕТА: «Арсенал потерял половину команды. И это длится уже 9 месяцев»

Главный тренер Микель Артета прокомментировал ничью на «Энфилде», где его команда смогла отыграться в матче 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

«Первый тайм был неприемлемым? Много моментов, особенно в плане защиты, стандартов, которые мы имели, и зон, в которых мы теряли мяч – это вообще запрещено против этой команды. Мы были очень далеко от должного уровня, я очень расстроен. Мы отреагировали – я ненавижу реакцию, я люблю действие. Особенно когда мы хотим быть там, чтобы выигрывать трофеи. Ты хочешь быть в моменте, когда ты выиграешь – или не выиграешь. И если нет, тогда приходится играть еще один матч, ради которого ты работал 9 месяцев – и он вот здесь, сегодня. Если ты не можешь выиграть, должен быть лучшим среди остальных. И я был очень, очень злой.

Компенсирует ли реакция во втором тайме игру в первом? Я думаю, что она еще ухудшает ситуацию, потому что мы снова потеряли полкоманды – и это продолжается уже 9 месяцев. И ты снова, проигрывая 0:2 на «Энфилде», как любая другая команда, играешь в наш стиль, возвращаешься, возможно, должен был выиграть, а в конце снова мог проиграть – из-за чего-то, что было полностью в наших руках. И уже шестой раз в сезоне мы доигрываем вдесятером. Мы действительно хотим выиграть, уровень стабильности должен сохраняться все 95 минут. Я не люблю говорить о игроках, которых нет, и о оправданиях. Разочарован.

Удаление Мерино? Я еще не видел видео эпизода, если честно. Я знаю, что Микель шел к мячу, его немного подтолкнули, и он отреагировал – выглядело, будто он коснулся соперника. Судья принял решение. Вот и все.

Команда почти без игроков? Я знаю, что вы не хотите говорить о тех, кого нет, но действительно игроков уже почти не осталось. Я знаю. Но если бы это случилось после 70-й, 80-й, 90-й минуты – я бы понял. А это происходит уже на 25-й. Мы не делаем базовые вещи – мяч выходит в аут, мы не реагируем. Это уже на первой, пятой, десятой и 95-й минутах. Особенно если хочешь выиграть на «Энфилде», потому что одного момента хватит – ты теряешь мяч, и ты теряешь игру. Все. Конец.

Произошло ли это из-за игры в среду? Психологически что-то могло случиться – возможно, не случилось. И потом на 60-й, 70-й, 80-й, 90-й минутах мы бы уже «умерли», потому что у нас были игроки на поле, которые не должны были быть там сегодня. Я бы это понял больше. Но когда я вижу такую реакцию, и она есть – нужна определенная «искра». Это на мне. Это моя ответственность.

Физическое состояние Тимбера? Мы взяли Юрриена, чтобы посмотреть, станет ли ему лучше, но он четко сказал, что не готов играть.

Как добился реакции от игроков? Все, что происходит в раздевалке, останется в раздевалке. Хуже уже быть не могло. А могло – потому что это футбол. Или они могли бы быть более эффективными. Но, к счастью, во втором тайме мы сделали то, на что способны. И в то же время понимаем, что многое сейчас против нас.

Перевод Мартинелли в центр атаки? Особенно учитывая, что у них высокая линия обороны, и они очень агрессивны в этом. И что сделал Бен – потому что он сейчас в такой форме, и то, как он старался сегодня, как развивался в ходе матча – это было очень, очень впечатляюще.

Была ли вторая половина игры посланием «Ливерпулю»? Нет, я думаю, что послание – для нас самих. Это должно быть о нас. О том, что мы можем контролировать. Мы никогда не сможем контролировать, что они могут сделать или не могут. Они выиграли. Они полностью заслужили это – они были очень стабильными. Все. Мы должны быть лучше, умнее, иметь состав в полном составе. И точно – не играть шесть раз в сезоне вдесятером. Потому что если так, то в следующем сезоне мы точно не выиграем. И учиться. Очень много учиться.

Дает ли уверенность такая игра? Когда я вспоминаю игру 2:2 дома – мы, наверное, должны были выиграть ее. Наверное. Думаю, мы должны были выиграть. А сегодня мы должны были проиграть. И могло быть 3 или 4. В первые 25 минут они упустили еще два больших шанса. Все сводится к стабильности и уровню. На высшем уровне мы можем соревноваться с любой командой в мире – и мы это доказали за последние два-три сезона. Против топ-6, кажется, мы не проиграли ни одного матча. Это говорит о том, что как команда мы очень стабильны. Мы можем соревноваться с кем угодно. Но чтобы выигрывать – выигрывать, выигрывать, выигрывать, выигрывать – нужно еще что-то. Кроме наличия состава. Определенные требования. И сделать так, чтобы мы не говорили о реакции. Потому что я ненавижу это слово».