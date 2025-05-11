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11 мая 2025, 03:23 | Обновлено 11 мая 2025, 03:24
57
0

Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на суперматч АПЛ

Поединок состоится 11 мая и начнется в 18:30 по Киеву

11 мая 2025, 03:23 | Обновлено 11 мая 2025, 03:24
57
0
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на суперматч АПЛ
Коллаж Sport.ua

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11 мая, в рамках очередного тура АПЛ, свою встречу проведут Ливерпуль и Арсенал. Начало матча запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

«Мерсисайдцы» уже стали досрочными чемпионами, у них это получилось относительно легко, команда играла стабильно в чемпионате, а конкуренты дружно теряли очки. До определенного момента клуб претендовал на три трофея, но в некоторых ключевых встречах, команда не смогла показать свой лучший футбол.

В последнем туре Ливерпуль уже в статусе чемпиона приехал в гости к мотивированному Челси. Подопечные Арне Слота уступили со счетом 1:3, чего можно было ожидать, ведь сложно находить мотивацию, когда все турнирные задачи решены.

Команда может сыграть иначе в предстоящем матче, ведь здесь будут гнать вперед родные трибуны, на «Энфилде» Ливерпуль не привык дарить очки соперникам, независимо от статуса матча.

Арсенал

От «канониров» в этом сезоне были высокие ожидания, изначально они боролись за титул АПЛ, но в итоге отпустили Ливерпуль. Сейчас Арсенал второй в турнирной таблице, причем еще не гарантировано место в топ-5, хотя отрыв от шестого места составляет шесть очков.

В последнем туре подопечные Артеты проиграли на своем поле Борнмуту со счетом 1:2, так была прервана серия из восьми матчей без поражений в АПЛ. На этой неделе Арсенал буквально лишился мечты, вылетев с полуфинала Лиги Чемпионов, проиграли на выезде ПСЖ – 1:2, дома тоже было поражение 0:1. В парижском матче мог произойти перелом, ведь при счете 1:2, Сака не попал в пустые ворота, забитый мяч добавил бы интриги.

Теперь футболисты сыграют на фоне потерянных надежд, надо постараться сохранить за собой вторую строчку, отрыв от ближайшего преследователя составляет 3 очка.

Личные встречи

Если немного углубиться в статистику, Ливерпуль не может обыграть «канониров» в чемпионате уже пять матчей подряд. Встреча первого круга завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Прогноз

Эта битва могла бы стать определяющей в борьбе за титул, но Арсенал не выдержал конкуренции. Даже несмотря на отсутсвие мотивации, хозяев считают фаворитами предстоящего матча.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ливерпуля – 2,07, ничья – 3,47, победа Арсенала – 3,64. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хоть турнирная мотивация есть только у лондонцев, им будет сложно так быстро отойти от фиаско в Лиге чемпионов. Я думаю, команды смогут порадовать высокой результативностью, ставлю на тотал больше 3 голов за 2,09.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
11 мая 2025 -
18:30
Арсенал
Тотал больше 3.00 2.09 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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