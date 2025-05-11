Дуэль красных. Арсенал создал камбэк в игре с Ливерпулем, отыграв два мяча
Ливерпуль получил торжественный коридор для победителей АПЛ
11 мая в 18:30 прошел центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпуль играл против Арсенала на домашней арене Энфилда – встретились две «красных» команды.
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Перед началом игры Ливерпуль получил торжественный коридор для победителей АПЛ.
В первом тайме Ливерпуль был впереди (2:0), голы забили Коди Гакпо и Луис Диас. После перерыва Арсенал отыгрался. Габриэл Мартинелли и Микель Мерино позволили сравнять счет (2:2).
Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте. Арсенал доигрывал матч в меньшинстве, так как Мкель Мерино на 79-й минуте был удален после двух желтых карточек.
Ливерпуль имеет 83 очка и ранее досрочно стал чемпионом Англии в 20-й раз (столько же титулов имеет Ман Юнайтед). Арсенал набрал 68 очков и занимает второе место. Топ-5 команд АПЛ получат право сыграть в Лиге чемпионов.
Впереди: Ливерпуль (83), Арсенал (68), Ньюкасл (66), Манчестер Сити (65), Челси, Астон Вилла (по 63), Ноттингем Форест (62).
АПЛ. 36-й тур, 11 мая
Ливерпуль – Арсенал – 2:2
Голы: Коди Гакпо, 20, Луис Диас, 21 – Мартинелли, 47, Мерино, 70
Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли (Александер-Арнольд, 67), Джонс (Нуньес, 67), Гравенберх (Эллиот, 83), Гакпо (Макаллистер, 66), Собослаи, Салах, Луис Диас (Диогу Жота, 79).
Арсенал: Райя, Кивер, Салиба, Льюис-Скелли, Уайт (Калафиори, 78), Мерино, Парти, Эдегор, Мартинелли, Троссард (Тирни, 78), Сака (Зинченко, 88).
Предупреждение: Мерино, 34, Льюис-Скелли, 43
Удаление: Мерино, 79
Видео голов и обзор матча
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