Дуэль красных. Арсенал создал камбэк в игре с Ливерпулем, отыграв два мяча

11 мая в 18:30 прошел центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль играл против Арсенала на домашней арене Энфилда – встретились две «красных» команды.

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Перед началом игры Ливерпуль получил торжественный коридор для победителей АПЛ.

В первом тайме Ливерпуль был впереди (2:0), голы забили Коди Гакпо и Луис Диас. После перерыва Арсенал отыгрался. Габриэл Мартинелли и Микель Мерино позволили сравнять счет (2:2).

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте. Арсенал доигрывал матч в меньшинстве, так как Мкель Мерино на 79-й минуте был удален после двух желтых карточек.

Ливерпуль имеет 83 очка и ранее досрочно стал чемпионом Англии в 20-й раз (столько же титулов имеет Ман Юнайтед). Арсенал набрал 68 очков и занимает второе место. Топ-5 команд АПЛ получат право сыграть в Лиге чемпионов.

Впереди: Ливерпуль (83), Арсенал (68), Ньюкасл (66), Манчестер Сити (65), Челси, Астон Вилла (по 63), Ноттингем Форест (62).

АПЛ. 36-й тур, 11 мая

Ливерпуль – Арсенал – 2:2

Голы: Коди Гакпо, 20, Луис Диас, 21 – Мартинелли, 47, Мерино, 70

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли (Александер-Арнольд, 67), Джонс (Нуньес, 67), Гравенберх (Эллиот, 83), Гакпо (Макаллистер, 66), Собослаи, Салах, Луис Диас (Диогу Жота, 79).

Арсенал: Райя, Кивер, Салиба, Льюис-Скелли, Уайт (Калафиори, 78), Мерино, Парти, Эдегор, Мартинелли, Троссард (Тирни, 78), Сака (Зинченко, 88).

Предупреждение: Мерино, 34, Льюис-Скелли, 43

Удаление: Мерино, 79

Видео голов и обзор матча

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