Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дуэль красных. Арсенал создал камбэк в игре с Ливерпулем, отыграв два мяча
Чемпионат Англии
Ливерпуль
11.05.2025 18:30 – FT 2 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 мая 2025, 20:27 | Обновлено 11 мая 2025, 21:45
1179
0

Дуэль красных. Арсенал создал камбэк в игре с Ливерпулем, отыграв два мяча

Ливерпуль получил торжественный коридор для победителей АПЛ

11 мая 2025, 20:27 | Обновлено 11 мая 2025, 21:45
1179
0
Дуэль красных. Арсенал создал камбэк в игре с Ливерпулем, отыграв два мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая в 18:30 прошел центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль играл против Арсенала на домашней арене Энфилда – встретились две «красных» команды.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Перед началом игры Ливерпуль получил торжественный коридор для победителей АПЛ.

В первом тайме Ливерпуль был впереди (2:0), голы забили Коди Гакпо и Луис Диас. После перерыва Арсенал отыгрался. Габриэл Мартинелли и Микель Мерино позволили сравнять счет (2:2).

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте. Арсенал доигрывал матч в меньшинстве, так как Мкель Мерино на 79-й минуте был удален после двух желтых карточек.

Ливерпуль имеет 83 очка и ранее досрочно стал чемпионом Англии в 20-й раз (столько же титулов имеет Ман Юнайтед). Арсенал набрал 68 очков и занимает второе место. Топ-5 команд АПЛ получат право сыграть в Лиге чемпионов.

Впереди: Ливерпуль (83), Арсенал (68), Ньюкасл (66), Манчестер Сити (65), Челси, Астон Вилла (по 63), Ноттингем Форест (62).

АПЛ. 36-й тур, 11 мая

Ливерпуль – Арсенал – 2:2

Голы: Коди Гакпо, 20, Луис Диас, 21 – Мартинелли, 47, Мерино, 70

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли (Александер-Арнольд, 67), Джонс (Нуньес, 67), Гравенберх (Эллиот, 83), Гакпо (Макаллистер, 66), Собослаи, Салах, Луис Диас (Диогу Жота, 79).

Арсенал: Райя, Кивер, Салиба, Льюис-Скелли, Уайт (Калафиори, 78), Мерино, Парти, Эдегор, Мартинелли, Троссард (Тирни, 78), Сака (Зинченко, 88).

Предупреждение: Мерино, 34, Льюис-Скелли, 43

Удаление: Мерино, 79

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

79’
Микель Мерино (Арсенал) получает красную карточку.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
По теме:
Ливерпуль – Арсенал – 2:2. Чемпионский коридор. Видео голов и обзор
Удаление не помешало. Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Ахли
Манчестер Юнайтед обновил свой очередной антирекорд в АПЛ
Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Габриэл Мартинелли Ливерпуль - Арсенал Александр Зинченко Микель Мерино Коди Гакпо Луис Диас удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь
Футбол | 11 мая 2025, 02:53 0
ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь
ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь

Карина Тымчик красиво отдыхает в Италии

ВИДЕО. Невеста игрока киевского Динамо шумно отгуляла девичник
Футбол | 11 мая 2025, 03:36 2
ВИДЕО. Невеста игрока киевского Динамо шумно отгуляла девичник
ВИДЕО. Невеста игрока киевского Динамо шумно отгуляла девичник

Мария Олейникова выйдет замуж за Максима Дячука

«Он решил уйти». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Барселоной
Футбол | 11.05.2025, 20:28
«Он решил уйти». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Барселоной
«Он решил уйти». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Барселоной
Отцепить Шахтер не получилось. Александрия все же уступила Карпатам
Футбол | 11.05.2025, 20:04
Отцепить Шахтер не получилось. Александрия все же уступила Карпатам
Отцепить Шахтер не получилось. Александрия все же уступила Карпатам
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Футбол | 11.05.2025, 19:25
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
11.05.2025, 01:39 1
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
10.05.2025, 08:29 20
Бокс
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
09.05.2025, 20:08 1
Футбол
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
10.05.2025, 00:40
Футбол
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
09.05.2025, 16:39 3
Футбол
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
09.05.2025, 21:23 4
Другие виды
Байер выбрал тренера, который заменит Алонсо. Это чемпион мира и Европы
Байер выбрал тренера, который заменит Алонсо. Это чемпион мира и Европы
10.05.2025, 12:09
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем