Ливерпуль – Арсенал – 2:2. Чемпионский коридор. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор центрального матча 36-го тура Английской Премьер-лиги
11 мая в 18:30 прошел центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпуль играл против Арсенала на домашней арене Энфилда.
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Перед началом игры Ливерпуль получил торжественный коридор для победителей АПЛ.
В первом тайме Ливерпуль был впереди (2:0), голы забили Коди Гакпо и Луис Диас. После перерыва Арсенал отыгрался. Габриэл Мартинелли и Микель Мерино позволили сравнять счет (2:2).
Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте. Арсенал доигрывал матч в меньшинстве, так как Мкель Мерино на 79-й минуте был удален после двух желтых карточек.
АПЛ. 36-й тур, 11 мая
Ливерпуль – Арсенал – 2:2
Голы: Коди Гакпо, 20, Луис Диас, 21 – Мартинелли, 47, Мерино, 70
Удаление: Мерино, 79
Видео голов и обзор матча
События матча
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