Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Арсенал – 2:2. Чемпионский коридор. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ливерпуль
11.05.2025 18:30 – FT 2 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 мая 2025, 21:23 | Обновлено 11 мая 2025, 21:29
1074
0

Ливерпуль – Арсенал – 2:2. Чемпионский коридор. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор центрального матча 36-го тура Английской Премьер-лиги

11 мая 2025, 21:23 | Обновлено 11 мая 2025, 21:29
1074
0
Ливерпуль – Арсенал – 2:2. Чемпионский коридор. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая в 18:30 прошел центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль играл против Арсенала на домашней арене Энфилда.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Перед началом игры Ливерпуль получил торжественный коридор для победителей АПЛ.

В первом тайме Ливерпуль был впереди (2:0), голы забили Коди Гакпо и Луис Диас. После перерыва Арсенал отыгрался. Габриэл Мартинелли и Микель Мерино позволили сравнять счет (2:2).

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте. Арсенал доигрывал матч в меньшинстве, так как Мкель Мерино на 79-й минуте был удален после двух желтых карточек.

АПЛ. 36-й тур, 11 мая

Ливерпуль – Арсенал – 2:2

Голы: Коди Гакпо, 20, Луис Диас, 21 – Мартинелли, 47, Мерино, 70

Удаление: Мерино, 79

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
Микель Мерино (Арсенал) получает красную карточку.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
По теме:
Удаление не помешало. Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Ахли
100 от Криса Вуда. Новозеландец совершил юбилейное результативное действие
Дуэль красных. Арсенал создал камбэк в игре с Ливерпулем, отыграв два мяча
Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ливерпуль - Арсенал Луис Диас Коди Гакпо удаление (красная карточка) Александр Зинченко Микель Мерино Габриэл Мартинелли
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Футбол | 11 мая 2025, 01:39 0
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета

Гамбург идет первым во Второй Бундеслиге и наконец-то добился повышения в классе

Мбаппе набросился на игрока Реала после гола Барсы. Не обошлось без мата
Футбол | 11 мая 2025, 20:41 0
Мбаппе набросился на игрока Реала после гола Барсы. Не обошлось без мата
Мбаппе набросился на игрока Реала после гола Барсы. Не обошлось без мата

Французский форвард обвинил Дани Себальоса в третьем пропущенном голе сливочных

Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Бокс | 11.05.2025, 09:17
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Еврокубки отдалились, как и зона вылета. Кривбасс уступил Колосу
Футбол | 11.05.2025, 16:34
Еврокубки отдалились, как и зона вылета. Кривбасс уступил Колосу
Еврокубки отдалились, как и зона вылета. Кривбасс уступил Колосу
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Бокс | 10.05.2025, 23:48
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
11.05.2025, 08:53 3
Бокс
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
10.05.2025, 19:55 10
Футбол
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
09.05.2025, 20:08 1
Футбол
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
10.05.2025, 18:59 58
Теннис
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
10.05.2025, 06:23 4
Футбол
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
10.05.2025, 15:22 1
Теннис
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
11.05.2025, 08:33 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем