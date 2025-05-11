11 мая в 18:30 прошел центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль играл против Арсенала на домашней арене Энфилда.

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Перед началом игры Ливерпуль получил торжественный коридор для победителей АПЛ.

В первом тайме Ливерпуль был впереди (2:0), голы забили Коди Гакпо и Луис Диас. После перерыва Арсенал отыгрался. Габриэл Мартинелли и Микель Мерино позволили сравнять счет (2:2).

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте. Арсенал доигрывал матч в меньшинстве, так как Мкель Мерино на 79-й минуте был удален после двух желтых карточек.

АПЛ. 36-й тур, 11 мая

Ливерпуль – Арсенал – 2:2

Голы: Коди Гакпо, 20, Луис Диас, 21 – Мартинелли, 47, Мерино, 70

Удаление: Мерино, 79

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