В воскресенье, 11 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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Ливерпуль

Поединок «Ливерпуль» – «Арсенал» мог иметь огромное значение, но по факту мало на что влияет. «Ливерпуль» победой над «Тоттенхэмом» (5:1) обеспечил себе чемпионский титул. Команда в предыдущем туре уже в статусе чемпиона проиграла «Челси» (1:3). Возможно, критика после поражения заставит игроков команды Арне Слота собраться, и перед родными трибунами доказать, что победа в чемпионате была заслуженной.

Арсенал

«Арсенал» в чемпионате потерпел четыре поражения. Одно из них – в предыдущем туре от «Борнмута» (1:2). Но зато команда Микеля Артеты свела вничью 13 поединков. Этот фактор не позволил «Арсеналу» до конца вести борьбу за чемпионство. Более того, «Арсенал» могут сместить со второго места. Хотя большого значения это не имеет. Скорее всего «канониры» смогут удержаться в зоне Лиги чемпионов. Болельщики клуба недовольны, что команда завершает сезон без трофеев. Последняя надежда была на Лигу чемпионов. Однако «Арсенал» проиграл оба полуфинальных матча «ПСЖ» (0:1 дома и 1:2 на выезде) и остался ни с чем.

Личные встречи

Поединок первого круга закончился вничью 2:2. Из последних пяти матчей в АПЛ «Арсенал» выиграл два. Три встречи завершились вничью.

«Ливерпуль» – «Арсенал»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ливерпуль» забивает в среднем по 2,29 гола за игру. Средняя результативность «Арсенала» в гостях составляет 1,77 гола за матч.

Возможные составы

«Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас, Александер-Арнолд, ван Дейк, Куанса, Джонс, Эндо, Эллиотт, Гакпо, Салах, Жота.

«Арсенал»: Рая, Тимбер, Кивиор, Салиба, Льюис-Скелли, Райс, Партей, Эдегор, Сака, Мерино, Мартинелли.

Прогноз

Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua Ливерпуль Арсенал Тотал больше 2,5 1,71 Сделать ставку

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