Йорди КРОЙФ: «Барса пала с честью. Моему отцу понравился бы такой футбол»

Сын легендарного футболиста и тренер Йохана Кройфа, Йорди, в студии прокомментировал результат второго поединка «Интер» – «Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов.

Хоть каталонский клуб уступил со счетом 3:4 и вылетел с евротурнира, младший Кройф все-равно поддержал «Барселону».

«Если бы мой отец мог выбрать один из способов игры в футбол, он бы выбрал именно этот. И если уж тебе суждено проиграть, то сделай это достойно, устроив шоу.

Это чувство трудно объяснить. Это был невероятный матч, впечатляющее выбывание. «Барса» пала с честью. Финал был в их руках», – сказал Йорди.

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