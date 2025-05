Йорди КРОЙФ: «Барса пала с честью. Моему отцу понравился бы такой футбол»

Сын легендарного футболиста и тренер Йохана Кройфа, Йорди, в студии прокомментировал результат второго поединка «Интер» – «Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов.

Хоть каталонский клуб уступил со счетом 3:4 и вылетел с евротурнира, младший Кройф все-равно поддержал «Барселону».

«Если бы мой отец мог выбрать один из способов игры в футбол, он бы выбрал именно этот. И если уж тебе суждено проиграть, то сделай это достойно, устроив шоу.

Это чувство трудно объяснить. Это был невероятный матч, впечатляющее выбывание. «Барса» пала с честью. Финал был в их руках», – сказал Йорди.

Jordi Cruyff: My father would be very proud of this team, the way they played, the clear intention they showed and everything they gave. And if they have to fall, let it be with honour, as happened. pic.twitter.com/UQjZZ5YXuC