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Лига чемпионов
07 мая 2025, 16:35 | Обновлено 07 мая 2025, 16:36
519
0

Скандальный итальянец поздравил Интер с заслуженной победой над Барсой

Паоло Ди Канио отметил характер «змей» в полуфинале ЛЧ

07 мая 2025, 16:35 | Обновлено 07 мая 2025, 16:36
519
0
Скандальный итальянец поздравил Интер с заслуженной победой над Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Ди Канио

Экс-игрок «Лацио» Паоло Ди Канио поделился мыслями касательного второго матча между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. Обе команды показали результативный футбол, однако «Интер» в овертайме отметился решающим голом, который принес им путевку в финал – 4:3 (7:6 за суммою двух матчей).

«Сегодня вечером мы увидели сенсационный «Интер», который был идеален в первом тайме. Однако во втором тайме «Барселона» проявила большое мужество. Затем, в конце концов, «нерадзурри» вернули себе результат, продемонстрировав характер. Они все были на высоте, они все заслуживают больших аплодисментов», – сказал Ди Канио.

В финале «Интер» сыграет против победителя пары ПСЖ – «Арсенал».

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Паоло Ди Канио
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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