Скандальный итальянец поздравил Интер с заслуженной победой над Барсой
Паоло Ди Канио отметил характер «змей» в полуфинале ЛЧ
Экс-игрок «Лацио» Паоло Ди Канио поделился мыслями касательного второго матча между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. Обе команды показали результативный футбол, однако «Интер» в овертайме отметился решающим голом, который принес им путевку в финал – 4:3 (7:6 за суммою двух матчей).
«Сегодня вечером мы увидели сенсационный «Интер», который был идеален в первом тайме. Однако во втором тайме «Барселона» проявила большое мужество. Затем, в конце концов, «нерадзурри» вернули себе результат, продемонстрировав характер. Они все были на высоте, они все заслуживают больших аплодисментов», – сказал Ди Канио.
В финале «Интер» сыграет против победителя пары ПСЖ – «Арсенал».
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