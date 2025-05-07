Скандальный итальянец поздравил Интер с заслуженной победой над Барсой

Экс-игрок «Лацио» Паоло Ди Канио поделился мыслями касательного второго матча между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. Обе команды показали результативный футбол, однако «Интер» в овертайме отметился решающим голом, который принес им путевку в финал – 4:3 (7:6 за суммою двух матчей).

«Сегодня вечером мы увидели сенсационный «Интер», который был идеален в первом тайме. Однако во втором тайме «Барселона» проявила большое мужество. Затем, в конце концов, «нерадзурри» вернули себе результат, продемонстрировав характер. Они все были на высоте, они все заслуживают больших аплодисментов», – сказал Ди Канио.

В финале «Интер» сыграет против победителя пары ПСЖ – «Арсенал».