«Это наш момент». Реакция форварда Интера на выход в финал ЛЧ

Форвард миланского «Интера» Мехди Тареми поделился эмоциями с болельщиками в социальной сети Instagram после выхода итальянского клуба в финал Лиги чемпионов.

Сперва «Интер» на выезде оформил голевую ничью с «Барселоной», а позже на своем поле с испанским клубом устроил футбольный триллер, с которого «змеи» вышли победителями – 4:3 (7:6 за суммой двух матчей).

«Неудержимые! Мы обеспечили себе место в финале после невероятного выступления в полуфинале!

Мы так благодарны за невероятную поддержку наших фанатов. Вы были великолепны!

Это наш момент Верьте в команду. Верьте в себя. Давайте творить историю!

Вперед «Интер», – написал Мехди.