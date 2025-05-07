Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это наш момент». Реакция форварда Интера на выход в финал ЛЧ
Лига чемпионов
07 мая 2025, 16:03 | Обновлено 07 мая 2025, 16:04
563
1

«Это наш момент». Реакция форварда Интера на выход в финал ЛЧ

Мехди Тареми поблагодарил фанатов за поддержку в матче с «Барселоной»

07 мая 2025, 16:03 | Обновлено 07 мая 2025, 16:04
563
1
«Это наш момент». Реакция форварда Интера на выход в финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Тареми

Форвард миланского «Интера» Мехди Тареми поделился эмоциями с болельщиками в социальной сети Instagram после выхода итальянского клуба в финал Лиги чемпионов.

Сперва «Интер» на выезде оформил голевую ничью с «Барселоной», а позже на своем поле с испанским клубом устроил футбольный триллер, с которого «змеи» вышли победителями – 4:3 (7:6 за суммой двух матчей).

«Неудержимые! Мы обеспечили себе место в финале после невероятного выступления в полуфинале!

Мы так благодарны за невероятную поддержку наших фанатов. Вы были великолепны!

Это наш момент Верьте в команду. Верьте в себя. Давайте творить историю!

Вперед «Интер», – написал Мехди.

По теме:
Скандальный итальянец поздравил Интер с заслуженной победой над Барсой
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Игроку Барсы грозит длительный бан. Он плюнул в соперника в полуфинале ЛЧ
Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Мехди Тареми
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 07:03 4
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов

Ханс-Дитер Флик считает, что арбитр был предвзят к испанскому коллективу

Кривбасс – Левый Берег – 4:0. Не оставили шансов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07 мая 2025, 15:52 1
Кривбасс – Левый Берег – 4:0. Не оставили шансов. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Левый Берег – 4:0. Не оставили шансов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 21-го тура Украинской Премьер-лиги

Это катастрофа. Флик сказал Лапорте, каких двух игроков должна купить Барса
Футбол | 07.05.2025, 05:02
Это катастрофа. Флик сказал Лапорте, каких двух игроков должна купить Барса
Это катастрофа. Флик сказал Лапорте, каких двух игроков должна купить Барса
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 08:55
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Цифры впечатляют. Известна клаусула иностранного новичка Динамо
Футбол | 07.05.2025, 10:06
Цифры впечатляют. Известна клаусула иностранного новичка Динамо
Цифры впечатляют. Известна клаусула иностранного новичка Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
У Інтера буде друга спроба взяти трофей за три роки. Непогано для далеко не найбагатшої команди
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 2
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
06.05.2025, 07:48 1
Бокс
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
07.05.2025, 00:41 110
Футбол
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
06.05.2025, 12:09 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 87
Футбол
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
05.05.2025, 18:45
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем