«Это наш момент». Реакция форварда Интера на выход в финал ЛЧ
Мехди Тареми поблагодарил фанатов за поддержку в матче с «Барселоной»
Форвард миланского «Интера» Мехди Тареми поделился эмоциями с болельщиками в социальной сети Instagram после выхода итальянского клуба в финал Лиги чемпионов.
Сперва «Интер» на выезде оформил голевую ничью с «Барселоной», а позже на своем поле с испанским клубом устроил футбольный триллер, с которого «змеи» вышли победителями – 4:3 (7:6 за суммой двух матчей).
«Неудержимые! Мы обеспечили себе место в финале после невероятного выступления в полуфинале!
Мы так благодарны за невероятную поддержку наших фанатов. Вы были великолепны!
Это наш момент Верьте в команду. Верьте в себя. Давайте творить историю!
Вперед «Интер», – написал Мехди.
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