Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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По информации издания El Nacional, президент каталонского клуба Жоан Лапорта был разочарован игрой правого защитника Эктора Форта в этом матче, который вышел на поле на 98-й минуте. После этого поединка Жоан решил выставить 18-летнего футболиста на трансфер и не хочет, чтобы игрок еще когда-то сыграл в составе команды.

В сезоне 2024/25 Эктор Форт провел 18 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.