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  4. Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Испания
07 мая 2025, 15:28 |
10397
0

Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты

У Эктора Форта нет будущего в каталонском клубе

07 мая 2025, 15:28 |
10397
0
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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По информации издания El Nacional, президент каталонского клуба Жоан Лапорта был разочарован игрой правого защитника Эктора Форта в этом матче, который вышел на поле на 98-й минуте. После этого поединка Жоан решил выставить 18-летнего футболиста на трансфер и не хочет, чтобы игрок еще когда-то сыграл в составе команды.

В сезоне 2024/25 Эктор Форт провел 18 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Эктор Форт трансферы трансферы Ла Лиги Жоан Лапорта
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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