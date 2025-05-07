Кривбасс – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
7 мая в 13:00 стартовал перенесенный матч 21-го тура УПЛ
7 мая в 13:00 начался перенесенный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривас» принимает «Левый Берег».
Местом проведения поединка стал стадион «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
В турнирной таблице «Кривбасс» занимает шестое место (40 очков), «Левый Берег» - 14-я позиция (23 пункта).
УПЛ. 21-й тур, 7 мая
«Кривбасс» – «Левый Берег» – 2:0 (обновляется)
Гол: Кузык, 27
ГОЛ! Кузык, 27 мин, 1:0
ГОЛ! Твердохлеб, 47 мин, 2:0
ГОЛ! Соса, 69 мин, 3:0
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