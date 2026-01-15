Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 января 2026, 11:33
Украинский тренер попросил иностранный клуб урезать ему зарплату

Андрей Демченко надеется привлечь в «Араз-Нахичевань» одного из своих ассистентов

Украинский тренер попросил иностранный клуб урезать ему зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Демченко

Главный тренер «Араз-Нахичевань» Андрей Демченко встретился с руководством клуба и предложил уменьшить свою зарплату, чтобы была возможность привлечь еще одного ассистента.

49-летний украинец заявил, что намерен пригласить в Азербайджан одного из хорошо знакомых ему специалистов, поскольку считает, что работать с существующим корпусом ему будет непросто.

В тренерский штаб «Араз-Нахичеван» входят Джамаладдин Алиев, Вадар Нуриев и Афран Исмайлов, однако последний в ближайшее время пойдет на повышение и займет руководящую должность в структуре команды.

Демченко подписал контракт на пять месяцев с возможностью продления еще на один год. Он планировал сделать несколько подписаний, чтобы усилить команду, но получил отказ.

Украинский тренер был намерен взять с собой четырех помощников, но также не смог этого сделать из-за нехватки бюджета. В итоге, вместе с Демченко приехал всего один помощник – Риккардо Де Виво.

По этой причине, Демченко готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы пригласить еще хотя бы одного ассистента, с которым работал ранее.

Андрей Демченко
Николай Тытюк Источник: sportinfo.az
