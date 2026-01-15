Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очень много критики. Экс-игрок Динамо прокомментировал переход в Шахтер
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 12:44 |
1083
0

Очень много критики. Экс-игрок Динамо прокомментировал переход в Шахтер

Сергей Чоботенко рассказал, как покинул киевский клуб и присоединился к «горнякам»

15 января 2026, 12:44 |
1083
0
Очень много критики. Экс-игрок Динамо прокомментировал переход в Шахтер
ФК Полесье Житомир. Сергей Чоботенко

Украинский защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко рассказал о том, как происходил его переход из киевского «Динамо» в донецкий «Шахтер» в августе 2017 года.

– «Динамо» и «Шахтер» – два главных соперника в украинском футболе даже на молодежном уровне. Как воспринимали ваш переход из Киева в донецкую команду?

– Смотрите, в «Шахтере» восприняли нормально. Конечно, с «Динамо» было очень много критики, но это моя жизнь, и я решаю, как дальше действовать.

Я ушел из киевского клуба – и через некоторое время, наверное, два или даже три месяца прошло, у меня появился вариант с «Шахтером». Мне не хотелось делать шаг назад.

Считаю, что присоединиться к «горнякам» – это остаться на том же уровне. После пребывания в донецком клубе я получил шанс сыграть в Премьер-лиге.

Что касается критики, то, конечно, болельщики многое тогда писали. Однако с возрастом приходишь к тому, чтобы не учитывать эти комментарии и критику, а слушать только мнение главного тренера и президента. Это важнее, чем то, что кто-то напишет в комментариях, – признался Чоботенко.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты пополнились очередным новичком. Не из Руха
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ вернул в состав бразильского хавбека
Первый трансфер Григорчука? Черноморец подпишет опытного полузащитника
Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Сергей Чоботенко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый тренер Реала принял важное решение по Лунину
Футбол | 14 января 2026, 14:11 2
Новый тренер Реала принял важное решение по Лунину
Новый тренер Реала принял важное решение по Лунину

Украинский вратарь выйдет в стартовом составе в матче с Альбасете

В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 15 января 2026, 06:39 6
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании

16 января горняки будут в статусе наблюдателя, так как вышли сразу в 1/8 финала

Названы три клуба, которые заинтересованы в назначении Алонсо
Футбол | 14.01.2026, 12:29
Названы три клуба, которые заинтересованы в назначении Алонсо
Названы три клуба, которые заинтересованы в назначении Алонсо
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Футбол | 14.01.2026, 18:22
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Футбол | 15.01.2026, 10:33
Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 43
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
14.01.2026, 00:12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
13.01.2026, 18:23 1
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем