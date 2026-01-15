Очень много критики. Экс-игрок Динамо прокомментировал переход в Шахтер
Сергей Чоботенко рассказал, как покинул киевский клуб и присоединился к «горнякам»
Украинский защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко рассказал о том, как происходил его переход из киевского «Динамо» в донецкий «Шахтер» в августе 2017 года.
– «Динамо» и «Шахтер» – два главных соперника в украинском футболе даже на молодежном уровне. Как воспринимали ваш переход из Киева в донецкую команду?
– Смотрите, в «Шахтере» восприняли нормально. Конечно, с «Динамо» было очень много критики, но это моя жизнь, и я решаю, как дальше действовать.
Я ушел из киевского клуба – и через некоторое время, наверное, два или даже три месяца прошло, у меня появился вариант с «Шахтером». Мне не хотелось делать шаг назад.
Считаю, что присоединиться к «горнякам» – это остаться на том же уровне. После пребывания в донецком клубе я получил шанс сыграть в Премьер-лиге.
Что касается критики, то, конечно, болельщики многое тогда писали. Однако с возрастом приходишь к тому, чтобы не учитывать эти комментарии и критику, а слушать только мнение главного тренера и президента. Это важнее, чем то, что кто-то напишет в комментариях, – признался Чоботенко.
