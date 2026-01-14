Черноморец заплатил компенсацию Кучеру, чтобы затем представить Григорчука
Перед бывшим главным тренером одесского клуба погашена задолженность
Одесский «Черноморец» окончательно завершил сотрудничество с Александром Кучером, при этом все финансовые обязательства перед 43-летним тренером полностью урегулированы.
Кучер получил всю согласованную компенсацию. Клуб погасил трехмесячную задолженность за 2025 год, а также выплатил часть средств за неотработанный срок контракта, который должен был действовать еще полтора года.
После этого «моряки» перешли к финальному этапу смены главного тренера. В ближайшее время клуб должен официально представить Романа Григорчука. Именно полное юридическое закрытие вопроса с предыдущим наставником было ключевым условием 60-летнего специалиста для подписания соглашения.
Ожидается, что презентация нового главного тренера «Черноморца» состоится 14 января.
