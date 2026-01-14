Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Черноморец заплатил компенсацию Кучеру, чтобы затем представить Григорчука
Украина. Первая лига
14 января 2026, 04:59 | Обновлено 14 января 2026, 05:11
Черноморец заплатил компенсацию Кучеру, чтобы затем представить Григорчука

Перед бывшим главным тренером одесского клуба погашена задолженность

Черноморец заплатил компенсацию Кучеру, чтобы затем представить Григорчука
СК Днепр-1. Александр Кучер и Роман Григорчук

Одесский «Черноморец» окончательно завершил сотрудничество с Александром Кучером, при этом все финансовые обязательства перед 43-летним тренером полностью урегулированы.

Кучер получил всю согласованную компенсацию. Клуб погасил трехмесячную задолженность за 2025 год, а также выплатил часть средств за неотработанный срок контракта, который должен был действовать еще полтора года.

После этого «моряки» перешли к финальному этапу смены главного тренера. В ближайшее время клуб должен официально представить Романа Григорчука. Именно полное юридическое закрытие вопроса с предыдущим наставником было ключевым условием 60-летнего специалиста для подписания соглашения.

Ожидается, что презентация нового главного тренера «Черноморца» состоится 14 января.

Александр Кучер чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины отставка Роман Григорчук назначение тренера компенсация
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
