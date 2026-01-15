Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 12:18 | Обновлено 15 января 2026, 12:21
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ вернул в состав бразильского хавбека

Таллес Бренер стал снова будет играть за Рух

ФК Рух. Таллес

Клуб УПЛ Рух объявил о возвращении в команду бразильского полузащитника Таллеса Бренера, которого отдавали в аренду японской команде Касима Антлерс.

Контракт 27-летнего игрока с львовским клубом истекает летом 2026 года.

Таллес за полтора года в Касиме успел стать чемпионом Японии.

Рух этой зимой уже потерял большое количество игроков, которые перешли в Карпаты – Эдсон, Илья Квасница, Виталий Холод, Марко Сапуга, Ростислав Лях.

