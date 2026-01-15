Украина. Премьер лига15 января 2026, 12:18 | Обновлено 15 января 2026, 12:21
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ вернул в состав бразильского хавбека
Таллес Бренер стал снова будет играть за Рух
Клуб УПЛ Рух объявил о возвращении в команду бразильского полузащитника Таллеса Бренера, которого отдавали в аренду японской команде Касима Антлерс.
Контракт 27-летнего игрока с львовским клубом истекает летом 2026 года.
Таллес за полтора года в Касиме успел стать чемпионом Японии.
Рух этой зимой уже потерял большое количество игроков, которые перешли в Карпаты – Эдсон, Илья Квасница, Виталий Холод, Марко Сапуга, Ростислав Лях.
