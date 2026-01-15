Наставник команды УПЛ назвал итоговое место своего коллектива

Во второй части чемпионата Премьер-лиги, базовая дата старта которой запланирована на 21 февраля, нас ждет интересная борьба, как за медали, так и в подвале турнирной таблицы. Одним из участников этого соперничества является «Эпицентр».

Новичок УПЛ, находящийся в зоне аутсайдеров планирует выпутаться из этой ситуации. Об этом в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал главный тренер команды Сергей Нагорняк.

– Несколько туров мы шли и на последнем месте, – сказал Нагорняк. – Но понемногу, когда начали побеждать, ребята поверили в свои силы. Мы изначально понимали, что нас ждет, поэтому голову пеплом себе не посыпали. «Эпицентр» – дебютант УПЛ. Для новичка команда относительно неплохо прошла первую часть дистанции. То, что не получилось, будем стараться исправить во второй части чемпионата.

Мы сделаем все, чтобы быть выше 13-го места. Однако самое главное, чтобы и следующий сезон «Эпицентр» начал в высшем дивизионе. Но как все будет, одному Богу известно.