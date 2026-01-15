Патрик ван ЛЕУВЕН: «Меньше всего я доволен матчем против Динамо»

Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик ван Леувен назвал лучшие и худшие матчи криворожской команды в первой части нынешнего сезона УПЛ.

– Какими были лучшие и худшие матчи Кривбасса?

– Меньше всего я доволен матчем против Динамо (0:4). Мы не показали той агрессии и боевой мощи, которые являются компонентами нашей игры.

Наиболее положительными считаю наши домашние победы. Именно они сближают нас с болельщиками, которые при этом оказывают давление, чтобы мы стремились доказать, что лучше на поле, – сказал Коуч.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.