Патрик ван ЛЕУВЕН: «Меньше всего я доволен матчем против Динамо»
Коуч Кривбасса назвал лучшие и худшие матчи криворожской команды в первой части нынешнего сезона УПЛ
Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик ван Леувен назвал лучшие и худшие матчи криворожской команды в первой части нынешнего сезона УПЛ.
– Какими были лучшие и худшие матчи Кривбасса?
– Меньше всего я доволен матчем против Динамо (0:4). Мы не показали той агрессии и боевой мощи, которые являются компонентами нашей игры.
Наиболее положительными считаю наши домашние победы. Именно они сближают нас с болельщиками, которые при этом оказывают давление, чтобы мы стремились доказать, что лучше на поле, – сказал Коуч.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
