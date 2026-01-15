ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты пополнились очередным новичком. Не из Руха

Клуб УПЛ Карпаты объявил о возвращении в состав бразильского атакующего полузащитника Стенио, который 2025 год провел в аренде в бразильской Америке.

Отыграл 29 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

22-летний игрок стал очередным новичком Карпат этой зимой, однако на этот раз он пришел не из Руха.

Ранее клуб подписал Илью Квасницу, Марко Сапугу, Ростислава Ляха, Эдсона и Виталия Холода, которые выступали за соседей по Львову.