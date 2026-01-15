Украина. Премьер лига15 января 2026, 13:29 | Обновлено 15 января 2026, 14:01
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты пополнились очередным новичком. Не из Руха
Стенио вернулся в львовскую команду
Клуб УПЛ Карпаты объявил о возвращении в состав бразильского атакующего полузащитника Стенио, который 2025 год провел в аренде в бразильской Америке.
Отыграл 29 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
22-летний игрок стал очередным новичком Карпат этой зимой, однако на этот раз он пришел не из Руха.
Ранее клуб подписал Илью Квасницу, Марко Сапугу, Ростислава Ляха, Эдсона и Виталия Холода, которые выступали за соседей по Львову.
