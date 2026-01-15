Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 января 2026, 13:29
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты пополнились очередным новичком. Не из Руха

Стенио вернулся в львовскую команду

ФК Карпаты. Стенио

Клуб УПЛ Карпаты объявил о возвращении в состав бразильского атакующего полузащитника Стенио, который 2025 год провел в аренде в бразильской Америке.

Отыграл 29 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

22-летний игрок стал очередным новичком Карпат этой зимой, однако на этот раз он пришел не из Руха.

Ранее клуб подписал Илью Квасницу, Марко Сапугу, Ростислава Ляха, Эдсона и Виталия Холода, которые выступали за соседей по Львову.

