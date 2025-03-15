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Премьер-лига
Кривбасс
15.03.2025 15:30 - : -
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 10:03 | Обновлено 15 марта 2025, 10:05
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Кривбасс – Левый берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

15 марта 2025, 10:03 | Обновлено 15 марта 2025, 10:05
9
0
Кривбасс – Левый берег. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 15 марта, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Левый берег». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», игра начнется в 15:30.

Криворожцы занимают пятое место в турнирной таблице и ведут борьбу за еврокубковую зону. После двух неожиданных поражений команда Юрия Вернидуба сумела отобрать очки у «Шахтера», сыграв с действующим чемпионом вничью со счетом 1:1. «Левый берег» идет на десятой позиции. В предыдущих двух встречах «аисты» одержали победы. В первом круге «Кривбасс» обыграл «Левый берег» со счетом 1:0 (единственный гол забил Задерака).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Левый берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
15 марта 2025 -
15:30
Левый Берег
Ничья 3.70 Сделать ставку
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Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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