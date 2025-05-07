В среду, 7 мая, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится матч двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют криворожский «Кривбасс» и киевский «Левый берег». Стартовый свисток рефери Романа Блавацкого изо Львова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Кривбасс



Когда криворожский «Кривбасс» и киевский «Левый Берег» должны были встретиться в изначально запланированный день 15 марта, команда Юрия Вернидуба верила, что у нее еще все впереди, и, как минимум, в том же перенесенном матче против донецкого «Шахтера» удасться зацепиться за необходимый результат. Это должно было, как тогда считалось, помочь «красно-белым» в их борьбе за место в еврокубках. Но теперь ситуация изменилась в корне.

«Кривбасс» не владеет потенциальным доминирующим положением над «Полесьем» и «Карпатами», и отстает от них на три очка в турнирной таблице. Это стало возможным, в первую очередь, из-за результатов самого криворожского клуба во второй части сезона. Всего две победы за последние почти три месяца: над «Ворсклой» (1:0) и «Зарей» (3:0) – нет, при всем желании, так в двери еврокубков точно не стучатся. Уж слишком дорогой ценой обходятся эти поражения от «Ингульца» (0:2), а также ничьи против ЛНЗ и «Руха» вообще без забитых мячей в последних двух матчах (0:0).

Теперь смотрим на календарь заключительных матчей «Кривбасса» в этом сезоне: «Колос» и «Оболонь» дома, а также «Полесье» в последнем туре на выезде, где, как ожидается, все и решится. Не самый тяжелый график, стоит признать, но любая потеря очков теперь обойдется команде Вернидуба очень дорого, и исправить ее попросту не будет времени. А чтобы этого не произошло, «Кривбасу» предстоит исправить свою саму главную проблему – низкую результативность. 4 забитых гола в последних шести матчах, три из которых пришлись в ворота «Зари» – с этим нужно срочно что-то делать, а иначе о больших планах можно забыть. Мяч все еще на половине криворожцев.

Левый Берег



Новичкам текущего сезона УПЛ нынче не сладко, но никто и не обещал, что им будет легко. Если бы этот матч в гостях у «Кривбасса» состоялся, как изначально было запланировано, то команда Виталия Первака подходила бы к нему в очень хорошем настроении. Две победы над нынешним прямым конкурентом в опасной зоне, «Черноморцем» (1:0), а также «Вересом» (2:0) давали о себе знать. Но сейчас времена совсем другие.

Выходит, что «аисты» на холостом ходу отправилась на мартовский международный, а когда вернулись с него, то больше уже не побеждали. Лишь один раз за шесть матчей при этом «Левому Берегу» удалось сыграть вничью – против «Полесья» (1:1), что можно воспринять даже как небольшую победу. Но в турнирной таблице у команды Первака от таких результатов дела серьезно ухудшились.

«Ворскла» уже обогнала столичный коллектив на два очка, и все идет к тому, что в текущей форме полтавчане могут эту дистанцию еще и дополнительно нарастить. Таким образом, единственный шанс «Левого Берега» на хоть какие-то надежды на спасение из зоны вылета – выиграть предстоящую игру, которая, к слову, начнется сразу со второй минуты, поэтому лучше не опаздывать. А потом уже можно будет, в случае успеха, прицеливаться к позиции ЛНЗ. Тем более, что в следующий понедельник «аистов» и вовсе ожидает чуть ли не битва за выживание против «Ингульца». И с тремя очками перевеса над «козаками» к ней подходить точно не рекомендуется.

История встреч



Футбольные пути «Кривбасс» и «Левого берега» ранее пересекались один раз в рамках УПЛ – в первом круге команда Юрия Вернидуба победила 1:0 за счет гола Максима Задераки.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 31-летний Роман Блавацкий изо Львова, который на своем счету имеет уже 36 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Василий Остапчук и Евгений Петраков, а резервным арбитром отработает Игорь Сташук. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Сергеем Задираном и Максимом Козыряцким. У Блавацкого есть опыт проведения матчей с участием «Кривбасса» – 3 победы, 1 ничья, 1 поражение, тогда как с «Левый Берегом» он пересекался 2 раза – 2 поражения.

Ориентировочные составы



«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Романчук, Конате, Юрчец – Вакулко, Илич – Ндомбази, Твердохлеб, Д. Кузык – Соса.

«Левый Берег»: Механив – Сидней, Самар, Якимов, Астахов – Банада, Диего, Синица – Н. Когут, Сухоручко, Шастал.

Прогноз Sport.ua Кривбасс Левый Берег Победа Кривбасса 1.40 Сделать ставку

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