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Премьер-лига
Кривбасс
07.05.2025 13:00 – FT 4 : 0
Левый Берег
15 марта 2025 матч был прерван на 3-й минуте при счете 0:0 из-за воздушной тревоги. Доигрывание – 7 мая
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 15:52 | Обновлено 07 мая 2025, 16:00
754
1

Кривбасс – Левый Берег – 4:0. Не оставили шансов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 21-го тура Украинской Премьер-лиги

07 мая 2025, 15:52 | Обновлено 07 мая 2025, 16:00
754
1
Кривбасс – Левый Берег – 4:0. Не оставили шансов. Видео голов и обзор матча
УПЛ

7 мая в 13:00 начался перенесенный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривас» принимает «Левый Берег».

Местом проведения поединка стал стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже в первой половине встречи хозяева отметились забитым мячом. После перерыва доминация «Кривбасса» продолжилась. Клуб из Кривого Рога оформил еще три мяча в ворота соперника и устроил погром. Дублем в матче отметился Егор Твердохлеб.

В турнирной таблице после матча «Кривбасс» занимает четвертое место (43 пункта), «Левый Берег» – 14-я позиция (23 пункта).

УПЛ. 21-й тур, 7 мая

«Кривбасс» – «Левый Берег» – 4:0

Гол: Кузык, 27, Твердохлеб, 47, 90, Соса, 69

ГОЛ! Кузык, 27 мин, 1:0

ГОЛ! Твердохлеб, 47 мин, 2:0

ГОЛ! Соса, 69 мин, 3:0

ГОЛ! Твердохлеб, 90 мин, 4:0

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Соса (Кривбасс).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (Кривбасс).
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Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Левый Берег Киев Кривбасс - Левый Берег чемпионат Украины по футболу Денис Кузык Егор Твердохлеб Даниэль Соса
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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К большому сожалению, но Левому Берегу нечего делать в Премьер лиге......
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