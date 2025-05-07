Кривбасс – Левый Берег – 4:0. Не оставили шансов. Видео голов и обзор матча

7 мая в 13:00 начался перенесенный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривас» принимает «Левый Берег».

Местом проведения поединка стал стадион «Горняк» в Кривом Роге.

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Уже в первой половине встречи хозяева отметились забитым мячом. После перерыва доминация «Кривбасса» продолжилась. Клуб из Кривого Рога оформил еще три мяча в ворота соперника и устроил погром. Дублем в матче отметился Егор Твердохлеб.

В турнирной таблице после матча «Кривбасс» занимает четвертое место (43 пункта), «Левый Берег» – 14-я позиция (23 пункта).

УПЛ. 21-й тур, 7 мая

«Кривбасс» – «Левый Берег» – 4:0

Гол: Кузык, 27, Твердохлеб, 47, 90, Соса, 69

ГОЛ! Кузык, 27 мин, 1:0

ГОЛ! Твердохлеб, 47 мин, 2:0

ГОЛ! Соса, 69 мин, 3:0

ГОЛ! Твердохлеб, 90 мин, 4:0