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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 16:55 | Обновлено 07 мая 2025, 16:58
847
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Впереди – три финала. А потом посчитаем, что мы заработали»

«Кривбасс» одержал разгромную победу над «Левым Берегом»

07 мая 2025, 16:55 | Обновлено 07 мая 2025, 16:58
847
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Впереди – три финала. А потом посчитаем, что мы заработали»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал разгромную победу над «Левым Берегом» в матче 21-го тура УПЛ.

– Очень важная игра для нас. Как и для соперника. Мы лучше выглядели, более целостно, поэтому имеем такой результат. Понимаю тренера «Левого Берега» после таких игр. Я же доволен результатом, доволен тремя набранными баллами. Впереди - три поединка, три финала. «Колос», „Оболонь“, «Полесье». А потом уже посчитаем, что мы заработали в этом чемпионате, и на какое место заслуживаем.

– В чем сегодня была сила «Кривбасса»?

– В целостности и единстве во всех звеньях: от вратаря и до центрфорварда. Я говорил после «Руха», что уже немножко мне надоело говорить, что не хватает забитых мячей, что нет реализации. Видите, ребята сегодня хорошо сыграли. И Соса наконец-то забил, ведь давно не отличался. Кузык вообще – открытие для меня сегодня. Классно провел матч на позиции левого защитника.

Ведь есть проблемы у Дибанго - травма. До конца сезона он нам уже не поможет. Также рад за Твердохлиба, что он снова забил два гола. Всего имеет на счету 13 мячей. Это о многом говорит. Желаю ему только еще больше забить, впереди есть для этого три матча.

– Как оцените дебют Гонсалеса?

– Он – неплохой футболист. Очень нам нравится. С первого дня, как приехал, он работает с первой командой. Ждал своего шанса, и сегодня его получил. Я очень им доволен. Он – молодой перспективный. У него большое будущее, хорошая карьера. Классно работает с мячом, быстрый, агрессивный впереди. Сегодня показал нам: если его интегрировать в состав, то в будущем он будет неплохим игроком.

Он терпел, молодец. Никогда не обижался, не спросил, почему не играет. На тренировках работает с удовольствием. Он - наша боевая единица и может помогать команде. В будущем – это сто процентов игрок основы «Кривбасса».

– Что стало залогом успеха сегодня?

– Мы настраиваемся на каждую игру одинаково. Ребята хотят выступить как можно лучше в этом сезоне. Понимаем, что третья ступенька для нас уже недосягаема. Как я и говорил: третье место труднее защитить, чем получить впервые. Так и получилось. Но есть еще возможность попасть в еврокубки через четвертое место. Наши соперники – очень мощные. Будем играть и делать все для того, чтобы у нас получилось все задуманное.

– Впереди три важных тура. Хватит ли глубины состава на конец сезона?

– Смотрите: Дибанго, Хомченовский, Шевченко, Мендоза нам уже не помогут в этом сезоне из-за травм. Они были одними из основных, но имеем что имеем. Есть игроки, которые на карточках, но будем работать над этим, чтобы не дай Бог они не получили по четвертому предупреждению. Но это не глобальная проблема, это все решается. Скамейка запасных у нас есть. Сегодня в заявке было 23 игрока, как и должно быть. Поэтому, думаю, все будет в порядке.

– Сегодняшние замены были больше экспериментальные или по игре?

– По игре. Замена Илича. Он в концовке первого тайма получил предупреждение, поэтому решили не рисковать. Вышел Макс Лунев, который является очень техничным, умным игроком. Умеет работать с мячом, знает, куда отдать. Соса наконец-то забил, поэтому дали возможность после этого дебютировать Гонсалезу, показать себя. Остальные замены тоже были игровые.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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