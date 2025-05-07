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Премьер-лига
Кривбасс
07.05.2025 13:00 – FT 4 : 0
Левый Берег
15 марта 2025 матч был прерван на 3-й минуте при счете 0:0 из-за воздушной тревоги. Доигрывание – 7 мая
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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 14:52 | Обновлено 07 мая 2025, 15:18
539
1

Отсроченный разгром. Кривбасс не оставил шансов Левому Берегу

Команда Вернидуба в погоне за еврокубками, тогда как новичкам придется бороться до конца

07 мая 2025, 14:52 | Обновлено 07 мая 2025, 15:18
539
1
Отсроченный разгром. Кривбасс не оставил шансов Левому Берегу
ФК Кривбасс

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Кривбасс» – «Левый Берег» - 4:0

Голы: Д. Кузык, 27, Твердохлеб, 47, 90, Соса, 69

Предупреждения: Илич, 45+1 – И. Когут, 31

«Кривбасс»: Клищук – Д. Кузык, Романчук, Конате, Понедельник (Бандейра, 80) – Вакулко (Икенна, 72), Илич (Лунев, 46) – Микитишин (Ндомбази, 61), Твердохлеб, Задерака – Соса (Гонсалез, 80).

«Левый Берег»: Механов – Шаповал, Якимов, Семенов, Соколов – Банада, Косовский (Приходько, 51) – И. Когут (Войцеховский, 46), Синица (Диего, 57), Шастал (Галас, 51) – Сухоручко.

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 15 (6) – 6 (3)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 1 – 0.

КРИВБАСС - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ЛЕЛЕК🦩
Що ж, шкода лелек. Але тим більше інтрига буде за 4 місце. Злива голів сподобається ❤️😸Мурлиці! 
.
Лівий Берег відгріб -
Феєрить Твердохліб!
Особливо гол другий⚽ (👉2-0)
Із гострого кута❗
До смаку для друга -
Буде для 😸Кота❗😊
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