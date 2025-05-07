Отсроченный разгром. Кривбасс не оставил шансов Левому Берегу
Команда Вернидуба в погоне за еврокубками, тогда как новичкам придется бороться до конца
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
«Кривбасс» – «Левый Берег» - 4:0
Голы: Д. Кузык, 27, Твердохлеб, 47, 90, Соса, 69
Предупреждения: Илич, 45+1 – И. Когут, 31
«Кривбасс»: Клищук – Д. Кузык, Романчук, Конате, Понедельник (Бандейра, 80) – Вакулко (Икенна, 72), Илич (Лунев, 46) – Микитишин (Ндомбази, 61), Твердохлеб, Задерака – Соса (Гонсалез, 80).
«Левый Берег»: Механов – Шаповал, Якимов, Семенов, Соколов – Банада, Косовский (Приходько, 51) – И. Когут (Войцеховский, 46), Синица (Диего, 57), Шастал (Галас, 51) – Сухоручко.
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).
Удары (в створ): 15 (6) – 6 (3)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 1 – 0.
КРИВБАСС - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 20°C
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