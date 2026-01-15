Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Челси не выигрывает у Арсенала 9 матчей подряд во всех турнирах
Англия
15 января 2026, 11:14
Челси не выигрывает у Арсенала 9 матчей подряд во всех турнирах

В последний раз «синие» побеждали «канониров» еще в августе 2021 года

Челси не выигрывает у Арсенала 9 матчей подряд во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine

Безвыигрышная серия Челси против Арсенала достигла 9 матчей во всех турнирах.

Очередной неудачей «синих» стал поединок первого полуфинала Кубка английской лиги, в котором Челси дома уступил со счетом 2:3.

В этих 9 матчах Арсенал одержал 6 побед, еще 3 раза была зафиксирована ничья.

В последний раз «синие» побеждали «канониров» еще в августе 2021 года. Тогда в матче 2-го тура АПЛ сезона 2021/22 Челси одолел своих соперников в лондонском дерби на выезде со счетом 2:0 благодаря голам Ромелу Лукаку и Рису Джеймсу.

Эта безвыигрышная серия Челси не самая длинная в матчах против Арсенала. В период с 1999 по 2004 годы «синие» не могли победить «канониров» 17 поединков подряд во всех турнирах.

Текущая безвыигрышная серия Челси в матчах против Арсенала во всех турнирах (9)

  • 2026, Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
  • 2025, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
  • 2025, АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0
  • 2024, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
  • 2024, АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0
  • 2023, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2
  • 2023, АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1
  • 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1
  • 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кубок английской лиги по футболу Челси - Арсенал Арсенал - Челси Арсенал Лондон Челси статистика Ромелу Лукаку Рис Джеймс
Сергей Турчак Источник: Instagram
