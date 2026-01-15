Челси не выигрывает у Арсенала 9 матчей подряд во всех турнирах
В последний раз «синие» побеждали «канониров» еще в августе 2021 года
Безвыигрышная серия Челси против Арсенала достигла 9 матчей во всех турнирах.
Очередной неудачей «синих» стал поединок первого полуфинала Кубка английской лиги, в котором Челси дома уступил со счетом 2:3.
В этих 9 матчах Арсенал одержал 6 побед, еще 3 раза была зафиксирована ничья.
В последний раз «синие» побеждали «канониров» еще в августе 2021 года. Тогда в матче 2-го тура АПЛ сезона 2021/22 Челси одолел своих соперников в лондонском дерби на выезде со счетом 2:0 благодаря голам Ромелу Лукаку и Рису Джеймсу.
Эта безвыигрышная серия Челси не самая длинная в матчах против Арсенала. В период с 1999 по 2004 годы «синие» не могли победить «канониров» 17 поединков подряд во всех турнирах.
Текущая безвыигрышная серия Челси в матчах против Арсенала во всех турнирах (9)
- 2026, Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
- 2025, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
- 2025, АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0
- 2024, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
- 2024, АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0
- 2023, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2
- 2023, АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1
- 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1
- 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4
