Челси не выигрывает у Арсенала 9 матчей подряд во всех турнирах

Безвыигрышная серия Челси против Арсенала достигла 9 матчей во всех турнирах.

Очередной неудачей «синих» стал поединок первого полуфинала Кубка английской лиги, в котором Челси дома уступил со счетом 2:3.

В этих 9 матчах Арсенал одержал 6 побед, еще 3 раза была зафиксирована ничья.

В последний раз «синие» побеждали «канониров» еще в августе 2021 года. Тогда в матче 2-го тура АПЛ сезона 2021/22 Челси одолел своих соперников в лондонском дерби на выезде со счетом 2:0 благодаря голам Ромелу Лукаку и Рису Джеймсу.

Эта безвыигрышная серия Челси не самая длинная в матчах против Арсенала. В период с 1999 по 2004 годы «синие» не могли победить «канониров» 17 поединков подряд во всех турнирах.

Текущая безвыигрышная серия Челси в матчах против Арсенала во всех турнирах (9)