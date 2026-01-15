Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 января 2026, 10:56 |
За Арсенал в сезоне 2025/26 во всех турнирах забивали уже 16 игроков

Поможет ли «канонирам» такая глубина состава выиграть трофеи в этом сезоне?

За Арсенал в сезоне 2025/26 во всех турнирах забивали уже 16 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Бен Уайт стал 16-м игроком лондонского Арсенала, который отметился по меньшей мере одним голом в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Произошло это в победном выездном матче первого полуфинала Кубка английской лиги против Челси (3:2).

Кроме Уайта, за «канониров» забивали Виктор Дьекереш и Мартин Субименди.

Шведский нападающий забил свой 8-й гол в сезоне и теперь лишь на один мяч отстает от лучшего бомбардира команды – Габриэла Мартинелли (9).

Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 9 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
  • 8 – Виктор Дьекереш (Швеция)
  • 7 – Леандро Троссар (Бельгия)
  • 7 – Букайо Сака (Англия)
  • 5 – Эберечи Эзе (Англия)
  • 5 – Микель Мерино (Испания)
  • 4 – Габриэл (Бразилия)
  • 4 – Деклан Райс (Англия)
  • 4 – Мартин Субименди (Испания)
  • 3 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
  • 3 – Нони Мадуэке (Англия)
  • 1 – Габриэл Жезус (Бразилия)
  • 1 – Риккардо Калафиори (Италия)
  • 1 – Итан Нванери (Англия)
  • 1 – Мартин Эдегор (Норвегия)
  • 1 – Бен Уайт (Англия)
Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли Виктор Дьекереш Леандро Троссард Мартин Субименди Бен Уайт
Сергей Турчак Источник: Instagram
