За Арсенал в сезоне 2025/26 во всех турнирах забивали уже 16 игроков
Поможет ли «канонирам» такая глубина состава выиграть трофеи в этом сезоне?
Бен Уайт стал 16-м игроком лондонского Арсенала, который отметился по меньшей мере одним голом в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Произошло это в победном выездном матче первого полуфинала Кубка английской лиги против Челси (3:2).
Кроме Уайта, за «канониров» забивали Виктор Дьекереш и Мартин Субименди.
Шведский нападающий забил свой 8-й гол в сезоне и теперь лишь на один мяч отстает от лучшего бомбардира команды – Габриэла Мартинелли (9).
Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 9 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
- 8 – Виктор Дьекереш (Швеция)
- 7 – Леандро Троссар (Бельгия)
- 7 – Букайо Сака (Англия)
- 5 – Эберечи Эзе (Англия)
- 5 – Микель Мерино (Испания)
- 4 – Габриэл (Бразилия)
- 4 – Деклан Райс (Англия)
- 4 – Мартин Субименди (Испания)
- 3 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
- 3 – Нони Мадуэке (Англия)
- 1 – Габриэл Жезус (Бразилия)
- 1 – Риккардо Калафиори (Италия)
- 1 – Итан Нванери (Англия)
- 1 – Мартин Эдегор (Норвегия)
- 1 – Бен Уайт (Англия)
