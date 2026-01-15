За Арсенал в сезоне 2025/26 во всех турнирах забивали уже 16 игроков

Бен Уайт стал 16-м игроком лондонского Арсенала, который отметился по меньшей мере одним голом в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Произошло это в победном выездном матче первого полуфинала Кубка английской лиги против Челси (3:2).

Кроме Уайта, за «канониров» забивали Виктор Дьекереш и Мартин Субименди.

Шведский нападающий забил свой 8-й гол в сезоне и теперь лишь на один мяч отстает от лучшего бомбардира команды – Габриэла Мартинелли (9).

Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах