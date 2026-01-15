Именитый экс-игрок Шахтера стал спортивным директором европейского клуба

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Томаш Хюбшман официально был назначен на должность спортивного директора футбольного клуба «Ружомберок», который выступает в чемпионате Словакии.

О сотрудничестве с экс-игроком сборной Чехии сообщила пресс-служба команды. После 18 туров «Ружомберок» занимает восьмое место в турнирной таблице элитного дивизиона.

Хюбшман защищал цвета украинской команды с 2004 по 2014 год – за это время чех сыграл 285 матчей, в которых забил десять голов и отдал семь результативных передач.

В составе донецкого клуба Томаш стал восьмикратным чемпионом Премьер-лиги, пять раз выигрывал Суперкубок Украины и четыре раза Кубок. В 2009 году помог «горнякам» завоевать Кубок УЕФА.

Покинул чемпионат Украины в июле 2014-го, после чего еще десять лет выступал за чешский «Яблонец». В июле 2024 года объявил о завершении профессиональной карьеры.