Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Именитый экс-игрок Шахтера стал спортивным директором европейского клуба
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 10:22 |
Именитый экс-игрок Шахтера стал спортивным директором европейского клуба

Словацкий «Ружомберок» и Томаш Хюбшман договорились о сотрудничестве

Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Хюбшман

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Томаш Хюбшман официально был назначен на должность спортивного директора футбольного клуба «Ружомберок», который выступает в чемпионате Словакии.

О сотрудничестве с экс-игроком сборной Чехии сообщила пресс-служба команды. После 18 туров «Ружомберок» занимает восьмое место в турнирной таблице элитного дивизиона.

Хюбшман защищал цвета украинской команды с 2004 по 2014 год – за это время чех сыграл 285 матчей, в которых забил десять голов и отдал семь результативных передач.

В составе донецкого клуба Томаш стал восьмикратным чемпионом Премьер-лиги, пять раз выигрывал Суперкубок Украины и четыре раза Кубок. В 2009 году помог «горнякам» завоевать Кубок УЕФА.

Покинул чемпионат Украины в июле 2014-го, после чего еще десять лет выступал за чешский «Яблонец». В июле 2024 года объявил о завершении профессиональной карьеры.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Словакии по футболу Ружомберок Томаш Хюбшман
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
