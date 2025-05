Именитого тренера заметили на матче Болонья – Ювентус. Он выигрывал ЧЕ-2020

Вечером, 4 мая, был проведен матч 35-го тура Серии А, в котором «Болонья» принимала «Ювентус».

Команды обменялись забитыми голами, но победителя встречи так и не определили – 1:1.

По информации инсайдера Николо Скиры, на трибунах стадиона «Ренато Даль-Ара» был замечен бывший тренер сборной Италии и Саудовской Аравии Роберто Манчини, который сейчас находится без работы. Никакой информации о цели пребывания Манчини на матче не указано.

Напомним, что Роберто запомнился болельщикам в роли тренера благодаря тому, что выиграл чемпионат Европы-2020 со сборной Италии, а также три раза выиграл Серию А и однажды во главе «Манчестер Сити» стал обладателем трофея АПЛ.

