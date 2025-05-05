Именитого тренера заметили на матче Болонья – Ювентус. Он выигрывал ЧЕ-2020
Роберто Манчини продолжает искать новое место работы
Вечером, 4 мая, был проведен матч 35-го тура Серии А, в котором «Болонья» принимала «Ювентус».
Команды обменялись забитыми голами, но победителя встречи так и не определили – 1:1.
По информации инсайдера Николо Скиры, на трибунах стадиона «Ренато Даль-Ара» был замечен бывший тренер сборной Италии и Саудовской Аравии Роберто Манчини, который сейчас находится без работы. Никакой информации о цели пребывания Манчини на матче не указано.
Напомним, что Роберто запомнился болельщикам в роли тренера благодаря тому, что выиграл чемпионат Европы-2020 со сборной Италии, а также три раза выиграл Серию А и однажды во главе «Манчестер Сити» стал обладателем трофея АПЛ.
Roberto #Mancini was tonight at Dall’Ara Stadium to watch the game between #Bologna and #Juventus. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 4, 2025
Guarda chi c'è in tribuna 👀— DAZN Italia (@DAZN_IT) May 4, 2025
Roberto Mancini al Dall'Ara per Bologna-Juve 🏟️
Saluti con Luca Cordero di Montezemolo 🤝#Mancini #BolognaJuve #SerieAEnilive #DAZN pic.twitter.com/7jcsoGJ1K8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский форвард забил очередной гол за римский клуб
Надежная игра украинского голкипера оставила «Бенфику» в чемпионской гонке