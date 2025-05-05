Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Именитого тренера заметили на матче Болонья – Ювентус. Он выигрывал ЧЕ-2020
Италия
05 мая 2025, 14:14 |
167
0

Именитого тренера заметили на матче Болонья – Ювентус. Он выигрывал ЧЕ-2020

Роберто Манчини продолжает искать новое место работы

05 мая 2025, 14:14 |
167
0
Именитого тренера заметили на матче Болонья – Ювентус. Он выигрывал ЧЕ-2020
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Вечером, 4 мая, был проведен матч 35-го тура Серии А, в котором «Болонья» принимала «Ювентус».

Команды обменялись забитыми голами, но победителя встречи так и не определили – 1:1.

По информации инсайдера Николо Скиры, на трибунах стадиона «Ренато Даль-Ара» был замечен бывший тренер сборной Италии и Саудовской Аравии Роберто Манчини, который сейчас находится без работы. Никакой информации о цели пребывания Манчини на матче не указано.

Напомним, что Роберто запомнился болельщикам в роли тренера благодаря тому, что выиграл чемпионат Европы-2020 со сборной Италии, а также три раза выиграл Серию А и однажды во главе «Манчестер Сити» стал обладателем трофея АПЛ.

По теме:
«Он приносит нам очки». Реакция фанов на победный гол Довбика
Индзаги вернул итальянский клуб в Серию А после 34-летнего перерыва
Довбик сравнялся с Лукаку и Лаутаро Мартинесом в гонке бомбардиров
Ювентус Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Болонья - Ювентус Роберто Манчини Николо Скира
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
Футбол | 04 мая 2025, 19:56 17
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины

Украинский форвард забил очередной гол за римский клуб

Трубин отбил пенальти в победном матче Бенфики. Реакция болельщиков
Футбол | 05 мая 2025, 13:34 0
Трубин отбил пенальти в победном матче Бенфики. Реакция болельщиков
Трубин отбил пенальти в победном матче Бенфики. Реакция болельщиков

Надежная игра украинского голкипера оставила «Бенфику» в чемпионской гонке

Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Футбол | 05.05.2025, 07:48
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Футбол | 04.05.2025, 18:38
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Есть только одно условие. Довбик на грани сенсационного ухода из Ромы
Футбол | 05.05.2025, 09:42
Есть только одно условие. Довбик на грани сенсационного ухода из Ромы
Есть только одно условие. Довбик на грани сенсационного ухода из Ромы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
04.05.2025, 00:39 3
Бокс
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
03.05.2025, 08:55 5
Футбол
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
04.05.2025, 06:23 46
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
04.05.2025, 08:47 4
Бокс
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
05.05.2025, 03:13 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
03.05.2025, 14:47 143
Хоккей
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
03.05.2025, 22:31 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем