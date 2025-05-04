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  4. Ждали 101 год. Уникальный случай был зафиксирован в Португалии
Португалия
04 мая 2025, 00:35 | Обновлено 04 мая 2025, 00:39
310
0

Ждали 101 год. Уникальный случай был зафиксирован в Португалии

Клуб третьего по силе дивизиона Португалии впервые в своей истории вышел в Лигу 2

04 мая 2025, 00:35 | Обновлено 04 мая 2025, 00:39
310
0
Ждали 101 год. Уникальный случай был зафиксирован в Португалии
ФК Лузитания Лоуроза

Интересный факт был зафиксирован в третьем дивизионе чемпионата Португалии.

«Лузитания Лоуроза», одержав победу в очередном матче, обеспечила себе повышение в классе. В следующем сезоне клуб будет играть во Второй Лиге Португалии.

Стоит внимания не столько сам факт выхода во второй по силе дивизион Португалии, но то, что клуб имеет 101-летнюю историю.

Впервые за 101 год «Лузитания Лоуроза» пробилась во вторую португальскую лигу.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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