Ждали 101 год. Уникальный случай был зафиксирован в Португалии

Интересный факт был зафиксирован в третьем дивизионе чемпионата Португалии.

«Лузитания Лоуроза», одержав победу в очередном матче, обеспечила себе повышение в классе. В следующем сезоне клуб будет играть во Второй Лиге Португалии.

Стоит внимания не столько сам факт выхода во второй по силе дивизион Португалии, но то, что клуб имеет 101-летнюю историю.

Впервые за 101 год «Лузитания Лоуроза» пробилась во вторую португальскую лигу.

Com 101 anos de existência, o Lusitânia Lourosa fez história: vai disputar a II Liga pela 1.ª vez👏



⚠ Na época passada, o Lourosa tinha saído derrotado no play-off diante do Feirense pic.twitter.com/VMHzTNI4Yt