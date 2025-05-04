Ждали 101 год. Уникальный случай был зафиксирован в Португалии

Интересный факт был зафиксирован в третьем дивизионе чемпионата Португалии.

«Лузитания Лоуроза», одержав победу в очередном матче, обеспечила себе повышение в классе. В следующем сезоне клуб будет играть во Второй Лиге Португалии.

Стоит внимания не столько сам факт выхода во второй по силе дивизион Португалии, но то, что клуб имеет 101-летнюю историю.

Впервые за 101 год «Лузитания Лоуроза» пробилась во вторую португальскую лигу.

𝗡𝗘𝗪 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗨𝗡𝗟𝗢𝗖𝗞𝗘𝗗 🔓



Lusitânia Lourosa subiu à #LigaPortugalMeuSuper 🏆 e estreia-se nas competições profissionais ✨



Bem-vindos 👋#LigaPortugal pic.twitter.com/r4rM2s179K — Liga Portugal (@ligaportugal) May 3, 2025