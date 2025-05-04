Ждали 101 год. Уникальный случай был зафиксирован в Португалии
Клуб третьего по силе дивизиона Португалии впервые в своей истории вышел в Лигу 2
Интересный факт был зафиксирован в третьем дивизионе чемпионата Португалии.
«Лузитания Лоуроза», одержав победу в очередном матче, обеспечила себе повышение в классе. В следующем сезоне клуб будет играть во Второй Лиге Португалии.
Стоит внимания не столько сам факт выхода во второй по силе дивизион Португалии, но то, что клуб имеет 101-летнюю историю.
Впервые за 101 год «Лузитания Лоуроза» пробилась во вторую португальскую лигу.
𝗡𝗘𝗪 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗨𝗡𝗟𝗢𝗖𝗞𝗘𝗗 🔓— Liga Portugal (@ligaportugal) May 3, 2025
Lusitânia Lourosa subiu à #LigaPortugalMeuSuper 🏆 e estreia-se nas competições profissionais ✨
Bem-vindos 👋#LigaPortugal pic.twitter.com/r4rM2s179K
Com 101 anos de existência, o Lusitânia Lourosa fez história: vai disputar a II Liga pela 1.ª vez👏— Playmaker (@playmaker_PT) May 3, 2025
⚠ Na época passada, o Lourosa tinha saído derrotado no play-off diante do Feirense pic.twitter.com/VMHzTNI4Yt
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