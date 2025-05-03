Фирмино оформил дубль из ассистов. Определен победитель Лиги чемпионов Азии
Аль-Ахли в финале переиграл Кавасаки со счетом 2:0 благодаря голам Галено и Кессье
3 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Ахли и Кавасаки Фронтале.
Поединок прошел на стадионе в городе Джидда. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу саудовского клуба.
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Голами за Аль-Ахли отличились Галено (экс-игрок Порту и Браги) и Франк Кессье (экс-игрок Аталанты, Милана и Барселоны). Дубль из ассистов оформил Роберто Фирмино, который в свое время блистал в Ливерпуле.
В Аль-Ахли из известных футболистов также выступают Эдуар Менди, Мерих Демираль, Рияд Марез и Айвен Тоуни.
Аль-Ахли в третий раз сыграл в финале АЛЧ и впервые завоевал трофей. В 1986 и 2012 клуб из Джидды уступал южнокорейским коллективам Дэу Ройалз и Ульсан Хендэ соответственно.
Лига чемпионов Азии. Финал, 3 мая
Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 2:0
Голы: Галено, 35, Кессье, 42
🏆 WE ARE THE CHAMPIONS OF ASIA 🏆#AHLvKWF#ACLEliteFinal #ملوك_آسيا pic.twitter.com/Dr7UzKWSnN— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) May 3, 2025
События матча
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