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Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли Джидда
03.05.2025 19:30 – FT 2 : 0
Кавасаки Фронтале
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
03 мая 2025, 21:55 | Обновлено 03 мая 2025, 22:05
685
1

Фирмино оформил дубль из ассистов. Определен победитель Лиги чемпионов Азии

Аль-Ахли в финале переиграл Кавасаки со счетом 2:0 благодаря голам Галено и Кессье

03 мая 2025, 21:55 | Обновлено 03 мая 2025, 22:05
685
1
Фирмино оформил дубль из ассистов. Определен победитель Лиги чемпионов Азии
AFC Champions League

3 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Ахли и Кавасаки Фронтале.

Поединок прошел на стадионе в городе Джидда. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу саудовского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Аль-Ахли отличились Галено (экс-игрок Порту и Браги) и Франк Кессье (экс-игрок Аталанты, Милана и Барселоны). Дубль из ассистов оформил Роберто Фирмино, который в свое время блистал в Ливерпуле.

В Аль-Ахли из известных футболистов также выступают Эдуар Менди, Мерих Демираль, Рияд Марез и Айвен Тоуни.

Аль-Ахли в третий раз сыграл в финале АЛЧ и впервые завоевал трофей. В 1986 и 2012 клуб из Джидды уступал южнокорейским коллективам Дэу Ройалз и Ульсан Хендэ соответственно.

Лига чемпионов Азии. Финал, 3 мая

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 2:0

Голы: Галено, 35, Кессье, 42

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Аль-Ахли Джидда).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Аль-Ахли Джидда).
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Франк Кессье Вендерсон Галено Роберто Фирмино Рияд Марез Эдуар Менди Айвен Тоуни Лига чемпионов Азии Аль-Ахли Доха Кавасаки Фронтале
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mark4854590
Думав, що ЛЧ візьме хтось з саудитів. Але японці точно заслужили на перемогу у турнірі
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