Фирмино оформил дубль из ассистов. Определен победитель Лиги чемпионов Азии

3 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Ахли и Кавасаки Фронтале.

Поединок прошел на стадионе в городе Джидда. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу саудовского клуба.

Голами за Аль-Ахли отличились Галено (экс-игрок Порту и Браги) и Франк Кессье (экс-игрок Аталанты, Милана и Барселоны). Дубль из ассистов оформил Роберто Фирмино, который в свое время блистал в Ливерпуле.

В Аль-Ахли из известных футболистов также выступают Эдуар Менди, Мерих Демираль, Рияд Марез и Айвен Тоуни.

Аль-Ахли в третий раз сыграл в финале АЛЧ и впервые завоевал трофей. В 1986 и 2012 клуб из Джидды уступал южнокорейским коллективам Дэу Ройалз и Ульсан Хендэ соответственно.

Лига чемпионов Азии. Финал, 3 мая

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 2:0

Голы: Галено, 35, Кессье, 42

