Роналду может остаться без тренера. Экс-коуч Милана скоро покинет Аль-Наср

Главный тренер клуба «Аль-Наср» Стефано Пиоли по завершению сезона может покинуть коллектив из Саудовской Аравии. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2027, однако Пиоли не выполнил ни одной задачи на сезон, поэтому вероятно Стефано покинет пост.

По словам инсайдера Николо Скиры, специалист находится среди кандидатов на пост тренера «Ромы». Также на португальца охотятся другие представители Серии А.

Напомним, что Пиоли возглавил «Аль-Наср» в начале текущего сезона. Всего во главе команды тренер провел 39 матчей, в которых оформил 25 побед, восемь поражений и шесть ничьих.

Напомним, что 30 апреля «Аль-Наср» вылетел из полуфинала Лиги чемпионов Азии, уступив команде «Кавасаки Фронтале» (2:3).

Stefano #Pioli could leave #AlNassr at the end of the season. He is among the candidates to replace Claudio Ranieri at #ASRoma and another #SerieA’s club are at the window for the italian coach. #transfers https://t.co/yi6Hf36wTx