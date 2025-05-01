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Саудовская Аравия
01 мая 2025, 15:13 | Обновлено 01 мая 2025, 15:21
148
0

Роналду может остаться без тренера. Экс-коуч Милана скоро покинет Аль-Наср

Стефано Пиоли провалил цели на сезон

01 мая 2025, 15:13 | Обновлено 01 мая 2025, 15:21
148
0
Роналду может остаться без тренера. Экс-коуч Милана скоро покинет Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Піоли

Главный тренер клуба «Аль-Наср» Стефано Пиоли по завершению сезона может покинуть коллектив из Саудовской Аравии. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2027, однако Пиоли не выполнил ни одной задачи на сезон, поэтому вероятно Стефано покинет пост.

По словам инсайдера Николо Скиры, специалист находится среди кандидатов на пост тренера «Ромы». Также на португальца охотятся другие представители Серии А.

Напомним, что Пиоли возглавил «Аль-Наср» в начале текущего сезона. Всего во главе команды тренер провел 39 матчей, в которых оформил 25 побед, восемь поражений и шесть ничьих.

Напомним, что 30 апреля «Аль-Наср» вылетел из полуфинала Лиги чемпионов Азии, уступив команде «Кавасаки Фронтале» (2:3).

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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