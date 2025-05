В среду, 30 апреля, прошел заключительный полуфинальный матч Лиги чемпионов Азии, в котором «Аль-Наср» вместе с легендарным португальцем Криштиану Роналду встретился с японским коллективом «Кавасаки Фронтале».

Команды продемонстрировали интересный футбол с большим количеством голов. Однако «Аль-Наср» все-таки уступил своему оппоненту, несмотря на свой звездный состав – 2:3.

После финального свистка болельщики сняли на видео, как Криштиану с разочарованным лицом общался сам с собой. Подобные действия Роналду немного удивили болельщиков.

ВИДЕО. Что он делает? Фанаты удивлены реакцией Роналду на вылет из турнира

Is this AI? what is Ronaldo doing? pic.twitter.com/Tnwk13nRUb