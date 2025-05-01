ВИДЕО. Что он делает? Фанаты удивлены реакцией Роналду на вылет из турнира
Звездный португалец разговаривал сам с собой
В среду, 30 апреля, прошел заключительный полуфинальный матч Лиги чемпионов Азии, в котором «Аль-Наср» вместе с легендарным португальцем Криштиану Роналду встретился с японским коллективом «Кавасаки Фронтале».
Команды продемонстрировали интересный футбол с большим количеством голов. Однако «Аль-Наср» все-таки уступил своему оппоненту, несмотря на свой звездный состав – 2:3.
После финального свистка болельщики сняли на видео, как Криштиану с разочарованным лицом общался сам с собой. Подобные действия Роналду немного удивили болельщиков.
ВИДЕО. Что он делает? Фанаты удивлены реакцией Роналду на вылет из турнира
Is this AI? what is Ronaldo doing? pic.twitter.com/Tnwk13nRUb— 39 (@39billion) April 30, 2025
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