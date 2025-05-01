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Саудовская Аравия
01 мая 2025, 10:32 | Обновлено 01 мая 2025, 10:51
573
0

ВИДЕО. Что он делает? Фанаты удивлены реакцией Роналду на вылет из турнира

Звездный португалец разговаривал сам с собой

01 мая 2025, 10:32 | Обновлено 01 мая 2025, 10:51
573
0
ВИДЕО. Что он делает? Фанаты удивлены реакцией Роналду на вылет из турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В среду, 30 апреля, прошел заключительный полуфинальный матч Лиги чемпионов Азии, в котором «Аль-Наср» вместе с легендарным португальцем Криштиану Роналду встретился с японским коллективом «Кавасаки Фронтале».

Команды продемонстрировали интересный футбол с большим количеством голов. Однако «Аль-Наср» все-таки уступил своему оппоненту, несмотря на свой звездный состав – 2:3.

После финального свистка болельщики сняли на видео, как Криштиану с разочарованным лицом общался сам с собой. Подобные действия Роналду немного удивили болельщиков.

ВИДЕО. Что он делает? Фанаты удивлены реакцией Роналду на вылет из турнира

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Криштиану Роналду видео Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии Кавасаки Фронтале
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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