Роналду не выиграет трофей. Японцы сенсационно остановили Аль-Наср в АЛЧ

Вечером 30 апреля в саудовской Джидде состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов Азии 2024/25.

Японский клуб Кавасаки Фронтале одержал драматичную победу над саудовской командой Аль-Наср со счетом 3:2 и обеспечил себе место в финале турнира.

Несмотря на звездный состав, включая Криштиану Роналду и Садио Мане, саудовский клуб не сумел преодолеть сопротивление японской команды.

У хозяев поля голы забили Садио Мане и Айман Яхья, однако Аль-Наср в финал не прошел.

Кавасаки Фронтале вышел в финал Лиги чемпионов Азии, где встретится с саудовским Аль-Ахли, который днем ранее в дерби обыграл Аль-Хиляль (3:1). Финальный матч состоится 3 мая в Джидде.

Лига чемпионов Азии 2024/25

1/2 финала. 30 апреля. Джидда

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 2:3

Голы: Мане, 28, Яхья, 87 – Ито, 10, Одзеки, 41, Иенага, 76

Фотогалерея: Криштиану Роналду