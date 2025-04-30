Роналду не выиграет трофей. Японцы сенсационно остановили Аль-Наср в АЛЧ
В финале азиатской Лиги чемпионов сыграют Аль-Ахли и Кавасаки Фронтале
Вечером 30 апреля в саудовской Джидде состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов Азии 2024/25.
Японский клуб Кавасаки Фронтале одержал драматичную победу над саудовской командой Аль-Наср со счетом 3:2 и обеспечил себе место в финале турнира.
Несмотря на звездный состав, включая Криштиану Роналду и Садио Мане, саудовский клуб не сумел преодолеть сопротивление японской команды.
У хозяев поля голы забили Садио Мане и Айман Яхья, однако Аль-Наср в финал не прошел.
Кавасаки Фронтале вышел в финал Лиги чемпионов Азии, где встретится с саудовским Аль-Ахли, который днем ранее в дерби обыграл Аль-Хиляль (3:1). Финальный матч состоится 3 мая в Джидде.
Лига чемпионов Азии 2024/25
1/2 финала. 30 апреля. Джидда
Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 2:3
Голы: Мане, 28, Яхья, 87 – Ито, 10, Одзеки, 41, Иенага, 76
Фотогалерея: Криштиану Роналду
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