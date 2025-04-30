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Лига чемпионов АФК
Аль-Наср Эр-Рияд
30.04.2025 19:30 – FT 2 : 3
Кавасаки Фронтале
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
30 апреля 2025, 21:27 | Обновлено 30 апреля 2025, 21:30
2499
4

Роналду не выиграет трофей. Японцы сенсационно остановили Аль-Наср в АЛЧ

В финале азиатской Лиги чемпионов сыграют Аль-Ахли и Кавасаки Фронтале

30 апреля 2025, 21:27 | Обновлено 30 апреля 2025, 21:30
2499
4
Роналду не выиграет трофей. Японцы сенсационно остановили Аль-Наср в АЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 30 апреля в саудовской Джидде состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов Азии 2024/25.

Японский клуб Кавасаки Фронтале одержал драматичную победу над саудовской командой Аль-Наср со счетом 3:2 и обеспечил себе место в финале турнира.

Несмотря на звездный состав, включая Криштиану Роналду и Садио Мане, саудовский клуб не сумел преодолеть сопротивление японской команды.

У хозяев поля голы забили Садио Мане и Айман Яхья, однако Аль-Наср в финал не прошел.

Кавасаки Фронтале вышел в финал Лиги чемпионов Азии, где встретится с саудовским Аль-Ахли, который днем ранее в дерби обыграл Аль-Хиляль (3:1). Финальный матч состоится 3 мая в Джидде.

Лига чемпионов Азии 2024/25

1/2 финала. 30 апреля. Джидда

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 2:3

Голы: Мане, 28, Яхья, 87 – Ито, 10, Одзеки, 41, Иенага, 76

Фотогалерея: Криштиану Роналду

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Лига чемпионов Азии Кавасаки Фронтале Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Садио Мане Айман Яхья
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Prokop_Andriy
не щастить Роналду в цій лізі чемпіонів
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+3
Falko
А нагадайте, Рональду в Арабії щось вигравав? Здається, якийсь внутрішньоарабський кубок, щойно прийшов. А щось іще я не пригадую.
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+1
Alf Nemo
Роналду полює не за трофеями, йому важливіше мячі ⚽
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0
Первый Среди Равных
Нічого, в нього попереду ще багато сезонів
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-1
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