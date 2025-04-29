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Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль
29.04.2025 19:30 – FT 1 : 3
Аль-Ахли Джидда
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Саудовская Аравия
29 апреля 2025, 23:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 23:58
966
1

Саудовское дерби. Фиаско звезд: определен первый финалист азиатской ЛЧ

Клуб Аль-Ахли нанес поражение команде Аль-Хиляль и вышел в финал

29 апреля 2025, 23:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 23:58
966
1
Саудовское дерби. Фиаско звезд: определен первый финалист азиатской ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 апреля в Джидде состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов Азии 2024/25.

Аль-Ахли одержал победу над звездной командой Аль-Хиляль со счётом 3:1, обеспечив себе место в финале турнира.​

Роберто Фирмино открыл счет на 9-й минуте. На 27-й минуте Айван Тоуни удвоил преимущество Аль-Ахли. Перед перерывом Аль-Хиляль сократил отставание благодаря голу Салима Аль-Давсари.​

Во втором тайме Аль-Ахли имел преимущество. Айван Тоуни дважды отправлял мяч в сетку, но оба гола были отменены из-за офсайда.

На 59-й минуте Аль-Хиляль остался вдесятером после удаления Калиду Кулибали за вторую желтую карточку. Вратарь Аль-Хиляля Яссин Буну отразил пенальти от Франка Кессье на 85-й минуте, но в компенсированное время Фирас Аль-Бурайкан забил третий гол, установив окончательный счет – 3:1 в пользу Аль-Ахли.​

Аль-Ахли вышел в финал турнира, где встретится с победителем пары между саудовским клубом Аль-Наср (за который выступает Криштиану Роналду) и японским Кавасаки Фронтале. Финальный матч состоится 3 мая.​

Лига чемпионов Азии 2024/25

1/2 финала. 29 апреля. Джидда

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 1:3

Голы: Аль-Давсари, 42 – Фирмино, 9, Тоуни, 27, Аль-Бурайкан, 90+7

Нереализованный пенальти: Кесье, 85 (Аль-Ахли) – сэйв Буну

Удаление: Кулибали, 59 (Аль-Хиляль)

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Лига чемпионов Азии Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино Айван Тоуни Салим Аль-Давсари Калиду Кулибали Яссин Буну Франк Кессье Фирас Аль-Бурайкан удаление (красная карточка) пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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