Определен соперник команды Роналду в полуфинале азиатской Лиги чемпионов

27 апреля в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов встретились японский клуб «Кавасаки Фронтале» и катарский «Аль-Садд».

Матч завершился драматичной победой японского клуба после дополнительного времени со счетом 3:2.

На 98-й минуте Ясуто Вакизака забил победный гол для «Кавасаки» (3:2).

В полуфинале «Кавасаки Фронтале» сыграет против саудовского клуба Аль-Наср, за который выступает звёздный португалец Криштиану Роналду.

В другом полуфинале встретятся саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли.

Лига чемпионов Азии. 1/4 финала, 27 апреля

Кавасаки Фронтале (Япония) – Аль-Садд (Катар) – 3:2 (д.в.)

Голы: Эрисон, 4, Марсиньо, 21, Вакизака, 98 – Пауло Отавио, 46, Клаудиньо, 71

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