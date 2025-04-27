Определен соперник команды Роналду в полуфинале азиатской Лиги чемпионов
Японский клуб «Кавасаки Фронтале» в овертайме победил катарский «Аль-Садд»
27 апреля в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов встретились японский клуб «Кавасаки Фронтале» и катарский «Аль-Садд».
Матч завершился драматичной победой японского клуба после дополнительного времени со счетом 3:2.
На 98-й минуте Ясуто Вакизака забил победный гол для «Кавасаки» (3:2).
В полуфинале «Кавасаки Фронтале» сыграет против саудовского клуба Аль-Наср, за который выступает звёздный португалец Криштиану Роналду.
В другом полуфинале встретятся саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли.
Лига чемпионов Азии. 1/4 финала, 27 апреля
Кавасаки Фронтале (Япония) – Аль-Садд (Катар) – 3:2 (д.в.)
Голы: Эрисон, 4, Марсиньо, 21, Вакизака, 98 – Пауло Отавио, 46, Клаудиньо, 71
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