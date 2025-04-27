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Саудовская Аравия
27 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 27 апреля 2025, 23:30
157
0

Определен соперник команды Роналду в полуфинале азиатской Лиги чемпионов

Японский клуб «Кавасаки Фронтале» в овертайме победил катарский «Аль-Садд»

27 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 27 апреля 2025, 23:30
157
0
Определен соперник команды Роналду в полуфинале азиатской Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов встретились японский клуб «Кавасаки Фронтале» и катарский «Аль-Садд».

Матч завершился драматичной победой японского клуба после дополнительного времени со счетом 3:2.

На 98-й минуте Ясуто Вакизака забил победный гол для «Кавасаки» (3:2).

В полуфинале «Кавасаки Фронтале» сыграет против саудовского клуба Аль-Наср, за который выступает звёздный португалец Криштиану Роналду.

В другом полуфинале встретятся саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли.

Лига чемпионов Азии. 1/4 финала, 27 апреля

Кавасаки Фронтале (Япония) – Аль-Садд (Катар) – 3:2 (д.в.)

Голы: Эрисон, 4, Марсиньо, 21, Вакизака, 98 – Пауло Отавио, 46, Клаудиньо, 71

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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