Марез, Галено и Фирмино. Аль-Ахли вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов Азии

Вечером 26 апреля в Саудовской Аравии состоялся четвертьфинальный матч Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Ахли одержал уверенную победу над Бурирам Юнайтед из Таиланда (3:0).

На 4-й минуте счёт открыл Рияд Марез после передачи Роберто Фирмино, а на 6-й минуте Галено удвоил преимущество благодаря ассисту Рожера Ибаньеса.

На 30-й минуте Фирмино сделал счет разгромным, реализовав пас Мериха Демираля.

Во втором тайме команды не отметились забитыми мячами, и клуб Аль-Ахли вышел в следующий раунд.

В полуфинале Аль-Ахли сыграет с другим представителем Саудовской Аравии – клубом Аль-Хиляль. Матч запланирован на 29 апреля.

Лига чемпионов Азии. 1/4 финала

26 апреля 2025 года. Джидда (Саудовская Аравия)

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 3:0

Голы: Рияд Марез, 4, Галено, 6, Роберто Фирмино, 30

Видеообзор матча: на YouTube

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