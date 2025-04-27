Марез, Галено и Фирмино. Аль-Ахли вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов Азии
Аль-Ахли переиграл Бурирам Юнайтед и сыграет с клубом Аль-Хиляль
Вечером 26 апреля в Саудовской Аравии состоялся четвертьфинальный матч Лиги чемпионов Азии.
Саудовский клуб Аль-Ахли одержал уверенную победу над Бурирам Юнайтед из Таиланда (3:0).
На 4-й минуте счёт открыл Рияд Марез после передачи Роберто Фирмино, а на 6-й минуте Галено удвоил преимущество благодаря ассисту Рожера Ибаньеса.
На 30-й минуте Фирмино сделал счет разгромным, реализовав пас Мериха Демираля.
Во втором тайме команды не отметились забитыми мячами, и клуб Аль-Ахли вышел в следующий раунд.
В полуфинале Аль-Ахли сыграет с другим представителем Саудовской Аравии – клубом Аль-Хиляль. Матч запланирован на 29 апреля.
Лига чемпионов Азии. 1/4 финала
26 апреля 2025 года. Джидда (Саудовская Аравия)
Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 3:0
Голы: Рияд Марез, 4, Галено, 6, Роберто Фирмино, 30
Видеообзор матча: на YouTube
Сетка турнира
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Финальный поединок Кубка Испании состоится 26 апреля и начнется в 23:00 по Киеву
Поединок 26-го тура чемпионата Украины начнется 27 апреля в 18:00