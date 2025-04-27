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Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли Джидда
26.04.2025 19:30 – FT 3 : 0
Бурирам Юнайтед
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Саудовская Аравия
27 апреля 2025, 03:51 | Обновлено 27 апреля 2025, 04:10
16
0

Марез, Галено и Фирмино. Аль-Ахли вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов Азии

Аль-Ахли переиграл Бурирам Юнайтед и сыграет с клубом Аль-Хиляль

27 апреля 2025, 03:51 | Обновлено 27 апреля 2025, 04:10
16
0
Марез, Галено и Фирмино. Аль-Ахли вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 апреля в Саудовской Аравии состоялся четвертьфинальный матч Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Ахли одержал уверенную победу над Бурирам Юнайтед из Таиланда (3:0).

На 4-й минуте счёт открыл Рияд Марез после передачи Роберто Фирмино, а на 6-й минуте Галено удвоил преимущество благодаря ассисту Рожера Ибаньеса.

На 30-й минуте Фирмино сделал счет разгромным, реализовав пас Мериха Демираля.

Во втором тайме команды не отметились забитыми мячами, и клуб Аль-Ахли вышел в следующий раунд.

В полуфинале Аль-Ахли сыграет с другим представителем Саудовской Аравии – клубом Аль-Хиляль. Матч запланирован на 29 апреля.

Лига чемпионов Азии. 1/4 финала

26 апреля 2025 года. Джидда (Саудовская Аравия)

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 3:0

Голы: Рияд Марез, 4, Галено, 6, Роберто Фирмино, 30

Видеообзор матча: на YouTube

Сетка турнира

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Аль-Ахли Джидда).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Аль-Ахли Джидда).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Аль-Ахли Джидда).
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Аль-Ахли Джидда Бурирам Юнайтед Рияд Марез Вендерсон Галено Роберто Фирмино видео голов и обзор Рожер Ибаньес Мерих Демирал Лига чемпионов Азии
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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