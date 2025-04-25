Отгрузили 7 мячей. Аль-Хиляль с разгромом вышел в полуфинал азиатской ЛЧ
Гранд саудовского футбола легко переиграл южнокорейскую команду Кванджу
Аль-Хиляль из Саудовской Аравии разгромил южнокорейский Кванджу в матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов 2024/25.
Поединок прошел в Эр-Рияде и завершился с унизительным счетом 7:0 в пользу хозяев поля.
Хозяева начали сокрушительный разгром уже на 6-й минуте, счет открыл Сергей Милинкович-Савич. До перерыва забивали Маркос Леонардо и Салем Аль-Давсари.
Во втором тайме голевая феерия продолжилась – Александр Митрович, Малком, снова Аль-Давсари и Абдулла Аль-Хамдан завершили дело.
Аль-Хиляль подтвердил статус одного из главных фаворитов турнира и вышел в полуфинал, где сыграет против саудовского Аль-Ахли или клуба Бурирам Юнайтед из Таиланда.
Лига чемпионов Азии. 1/4 финала
25 апреля 2025 года, Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Кванджу (Южная Корея) – 7:0
Голы: Милинкович-Савич, 6, Леонардо, 25, Салем Аль-Давсари, 33, 84, Митрович, 55, Малком, 79, Аль-Хамдан, 88
Сетка турнира
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дюк Маккензи считает, что Александр уйдет из бокса непобежденным
Рафаэль Лузан заявил, что финальный матч Кубка Испании будет сыгран